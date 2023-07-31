【業績│本港地產股】恒隆地產升2%　半年基本純利微升0.4%、息0.18元

▲ 【業績│本港地產股】恒隆地產半年基本純利增長0.4%至22.25億元、息0.18元 透過資產優化和回收資本強化港物業組合

恒隆地產 （00101） 上半年基本純利22.25億元，按年增長0.4%；計及重估淨收益的股東應佔純利則增長22.9%至23.94億元。每股中期息維持0.18元。恒隆上半年整體營業溢利升3%至38.24億元，物業租賃收入加5%至52.37億元，期內並無錄得物業銷售收入。恒隆表示，將繼續尋求機會，透過資產優化計劃和回收資本，以強化香港的物業組合。

恒隆午後走強，新造12.22元，升2%。

內地物業組合的租賃收入增加6%

物業租賃業務中，內地物業組合的租賃收入按人民幣和港幣計值分別增加13%和6%，首6個月的整體租戶銷售額及租賃收入較去年同期分別上升42%和13%。香港物業組合錄得4%的租賃收入增長，整體租賃收入和租戶銷售額較去年同期分別增加 4%和 22%。

內地商場組合收入增長13%，當中高端商場的收入上升16%，次高端商場則微跌3%。上海的兩座高端商場繼去年4月和5月短暫停業後，錄得18%的收入增長。上海以外的高端商場則受惠於租戶銷售額上升，整體租賃收入增長11%。次高端商場收入稍為下跌，主要是由租出率下滑所致。辦公樓總收入增加6%至5.8億元人民幣，主要受惠於上海恒隆廣場的亮麗表現，以及近年在昆明和武漢等地落成的辦公樓錄得的業務增長。

香港的零售物業組合收入升6%

隨着香港與內地恢復通關，香港經濟於2023年上半年穩步回暖，零售市場的復甦尤為明顯。香港的零售物業組合收入升6%至10.09億元，因引入多家迎合本地消費者的品牌，令租戶組合更為完善，故整體租出率只輕微下跌至97%。

位於主要商業及旅遊區的零售物業組合錄得 8%的整體租賃收入增長。受惠於通關和疫情防控措施放寬，旺角和銅鑼灣的零售物業表現向好，整體租出率維持於 96%。社區購物商場組合表現持續強勁，整體收入較去年同期增加 4%。截至6月底，位於港島東的康怡廣場及九龍東的淘大商場租出率持續高企，分別為 99%和 97%。

香港辦公樓方面，由於市場上的辦公樓項目供應充裕，尤其以香港島為甚，加上市場需求疲弱，為業務帶來挑戰，但辦公樓收入仍然微升 1%，租出率維持88%。

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編輯：陳韻妍