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【港元拆息】1個月HIBOR未見頂　隔夜息近5.6厘創半年結後新高

宏觀解讀 11:52 2023/07/31

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美國聯儲局上周再加息後，香港銀行同業拆息（HIBOR）續於5厘高位徘徊。據香港銀行公會，7月31日HIBOR全線處於5.25厘之上，與樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR續創近16年新高，單日再升1.625基點至5.28744厘。

另外，隔夜HIBOR單日升36.869基點至5.59536厘，是6月30日半年結高位5.75厘後最高水平。

銀行公會公布7月31日HIBOR

到期日港元拆息（厘）單日變幅（厘）
隔夜5.59536+0.36869
1 星期5.28637-0.01625
2 星期5.28637-0.01768
1 個月5.28744+0.01625
2 個月5.28744+0.01625
3 個月5.29071+0.00803
6 個月5.31762+0.02274
12 個月5.45804+0.01941

港元兌美元匯價方面，港匯從偏強方水平稍為回落，最新報7.8002，單日走弱45基點。

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