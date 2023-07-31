【港元拆息】1個月HIBOR未見頂　隔夜息近5.6厘創半年結後新高

美國聯儲局上周再加息後，香港銀行同業拆息（HIBOR）續於5厘高位徘徊。據香港銀行公會，7月31日HIBOR全線處於5.25厘之上，與樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR續創近16年新高，單日再升1.625基點至5.28744厘。

另外，隔夜HIBOR單日升36.869基點至5.59536厘，是6月30日半年結高位5.75厘後最高水平。

銀行公會公布7月31日HIBOR

到期日 港元拆息（厘） 單日變幅（厘） 隔夜 5.59536 +0.36869 1 星期 5.28637 -0.01625 2 星期 5.28637 -0.01768 1 個月 5.28744 +0.01625 2 個月 5.28744 +0.01625 3 個月 5.29071 +0.00803 6 個月 5.31762 +0.02274 12 個月 5.45804 +0.01941

港元兌美元匯價方面，港匯從偏強方水平稍為回落，最新報7.8002，單日走弱45基點。

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