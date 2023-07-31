hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【港元拆息】1個月HIBOR未見頂 隔夜息近5.6厘創半年結後新高
宏觀解讀 11:52 2023/07/31
美國聯儲局上周再加息後，香港銀行同業拆息（HIBOR）續於5厘高位徘徊。據香港銀行公會，7月31日HIBOR全線處於5.25厘之上，與樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR續創近16年新高，單日再升1.625基點至5.28744厘。
另外，隔夜HIBOR單日升36.869基點至5.59536厘，是6月30日半年結高位5.75厘後最高水平。
銀行公會公布7月31日HIBOR
|到期日
|港元拆息（厘）
|單日變幅（厘）
|隔夜
|5.59536
|+0.36869
|1 星期
|5.28637
|-0.01625
|2 星期
|5.28637
|-0.01768
|1 個月
|5.28744
|+0.01625
|2 個月
|5.28744
|+0.01625
|3 個月
|5.29071
|+0.00803
|6 個月
|5.31762
|+0.02274
|12 個月
|5.45804
|+0.01941
港元兌美元匯價方面，港匯從偏強方水平稍為回落，最新報7.8002，單日走弱45基點。
相關文章：
【港息飈升】港元拆息高企5厘 隔日拆息叫價近7厘 超最優惠利率
【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表 券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【港元拆息】美國加息後1個月HIBOR升至近5.25厘、創16年高 港元升穿7.8
看文章 ・ 賺取 ET Points