【券商點睇】券商第二季業績前瞻 美團收入料略超預期

據浙商證券估算，美團（03690）第二季收入將按年增長33.7%，略超預期。期內，來自核心本地商業的收入按年升39.9%，主要因外賣單量增長超預期；但來自新業務的收入按年僅升17.8%，略低於預期。

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該行指出，第三季為餐飲旅游消費旺季，據航空數據顯示，暑期居民出行旅遊積極性高。在大盤高景氣及自身積極投入下，預計美團的到店業務將繼續高速增長，測算第三季店酒旅收入按年增長27.4%。不過，由於加大補貼、廣告等投入，料期內到店酒旅業務的經營利潤率（OPM）或繼續承壓。

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根據分部估值法，浙商證券給予外賣業務的估值為2023年市盈率25倍，閃購業務為2023年市銷率4.5倍，到店業務為2023年市盈率12倍，社區團購為2023年GMV估值為0.5倍，得出合理市值折合每股目標價為167元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛