  • 31°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題　調升至「中性」、目標價升八成

股市 11:49 2023/07/31

分享：

分享：

【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題　調升至「中性」、目標價升八成

小鵬汽車 （09868） 自宣布獲Volkswagen大眾汽車（VW）入股後股價急升，摩根大通認為，小鵬的長期投資理據已發生根本性變化，並超越投資者對其短期利潤率下滑及面對財務壓力的憂慮，考慮到業務執行情況及行業面臨更激烈競爭等不利因素，目前直接給予小鵬「增持」評級仍為時過早，故將該股的評級從「減持」上調至「中性」，並將截至明年6月的新目標價升78%至71元，ADR（美：XPEV）亦升80%至18美元。

摩通指，投資者目前應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題：（1）戰略合作協議是雙贏協議；（2）對小鵬造車、車型及自動駕駛軟件相關的財務影響；（3）汽車市場類似的交易經驗；（4）VW是合作夥伴，也是未來競爭對手？（5）交易對小鵬估值倍數的影響。

獲得VW投資反映小鵬技術獲得認可

摩通表示，VW是全球最大的汽車製造商之一，獲得VW投資反映小鵬的技術成就獲認可，長遠讓VW作為觀察員進入小鵬董事會也料會加強小鵬在國內和全球的未來擴張計劃。

據小鵬管理層指，小鵬將自2024年起從VW收取技術轉讓及服務費，而於2026年起收取與VW未來純電動車型銷量相關的費用，故對小鵬財務上將帶來積極影響，預期小鵬的盈虧平衡點，或較該行原先預計的2025年後，提前1至2年，同時小鵬將其ADAS作為一籃子解決方案提供給大眾，有助小鵬將過去對ADAS業務投資變現。

兩者均瞄準車型售價約20萬至30萬元人民幣的市場

無論是小鵬或VW，兩者過去一年在內地新能源汽車市場都面臨類似挑戰，市佔率或發展勢頭都在下滑，故即使戰略合作對兩家公司在財務和營運方面都有益處，但兩者均瞄準車型售價約20萬至30萬元人民幣的市場，故未來兩者之間的合作和競爭，將是投資者未來應該的關注重點。

摩通指，雖然VW入股不會對小鵬的財政及銷量於短期產生直接或實質性的影響，但小鵬的估值倍數（無論是市銷率、還是市銷率）都會擴大，令小鵬的估值倍數將更接近理想 （02015） ，因理想於最近幾個季度已實現盈利，且市場預期理想的銷量及收入在未來 2至3年將保持強勁勢頭。

相關文章：【大行報告│9868】一文看清券商評價VW入股小鵬　大摩：未來更多中外車企合作

相關文章：【電動車】小鵬汽車抽升3成、獲VW入股5%　落實共同開發兩款純電動車、小鵬料加快實現盈利

編輯：陳韻妍

港股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 個股分析 美股 小鵬汽車－W（09868） 電動車 汽車 自動駕駛 ADR 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元拆息】1個月HIBOR未見頂　隔夜息近5.6厘創半年結後新高

下一篇文章

【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS　搶先6家內地茶飲IPO前部署資本動作？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【螞蟻IPO】國家通訊社《中新網》：螞蟻短期上市可能性不大
【螞蟻IPO】國家通訊社《中新網》：螞蟻短期上市可能性不大
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【神秘富豪】盧啟賢遭狙擊後、前藝人張玉珊大方認愛抱不平　《福布斯》股東同解話：英公關公司處理太差
【神秘富豪】盧啟賢遭狙擊後、前藝人張玉珊大方認愛抱不平　《福布斯》股東同解話：英公關公司處理太差
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款