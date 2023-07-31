▲ 【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題 調升至「中性」、目標價升八成

小鵬汽車 （09868） 自宣布獲Volkswagen大眾汽車（VW）入股後股價急升，摩根大通認為，小鵬的長期投資理據已發生根本性變化，並超越投資者對其短期利潤率下滑及面對財務壓力的憂慮，考慮到業務執行情況及行業面臨更激烈競爭等不利因素，目前直接給予小鵬「增持」評級仍為時過早，故將該股的評級從「減持」上調至「中性」，並將截至明年6月的新目標價升78%至71元，ADR（美：XPEV）亦升80%至18美元。

摩通指，投資者目前應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題：（1）戰略合作協議是雙贏協議；（2）對小鵬造車、車型及自動駕駛軟件相關的財務影響；（3）汽車市場類似的交易經驗；（4）VW是合作夥伴，也是未來競爭對手？（5）交易對小鵬估值倍數的影響。

獲得VW投資反映小鵬技術獲得認可

摩通表示，VW是全球最大的汽車製造商之一，獲得VW投資反映小鵬的技術成就獲認可，長遠讓VW作為觀察員進入小鵬董事會也料會加強小鵬在國內和全球的未來擴張計劃。

據小鵬管理層指，小鵬將自2024年起從VW收取技術轉讓及服務費，而於2026年起收取與VW未來純電動車型銷量相關的費用，故對小鵬財務上將帶來積極影響，預期小鵬的盈虧平衡點，或較該行原先預計的2025年後，提前1至2年，同時小鵬將其ADAS作為一籃子解決方案提供給大眾，有助小鵬將過去對ADAS業務投資變現。

兩者均瞄準車型售價約20萬至30萬元人民幣的市場

無論是小鵬或VW，兩者過去一年在內地新能源汽車市場都面臨類似挑戰，市佔率或發展勢頭都在下滑，故即使戰略合作對兩家公司在財務和營運方面都有益處，但兩者均瞄準車型售價約20萬至30萬元人民幣的市場，故未來兩者之間的合作和競爭，將是投資者未來應該的關注重點。

摩通指，雖然VW入股不會對小鵬的財政及銷量於短期產生直接或實質性的影響，但小鵬的估值倍數（無論是市銷率、還是市銷率）都會擴大，令小鵬的估值倍數將更接近理想 （02015） ，因理想於最近幾個季度已實現盈利，且市場預期理想的銷量及收入在未來 2至3年將保持強勁勢頭。

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編輯：陳韻妍