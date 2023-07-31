【數據點睇】連續4個月處收縮區 中國7月官方製造業PMI微升

國家統計局於周一（31日）發布，7月官方製造業採購經理（PMI）較上月微升0.3個百分點，連漲3個月錄得改善，反映國內製造業景氣有所改善。但同時，該數字已連續4個月處於榮枯綫之下，不得不否認經濟依然疲弱的現實。

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從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。其中，生產指數為50.2%，比上月下降0.1個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產保持擴張。

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另新訂單指數為49.5%，比上月上升0.9個百分點，表明製造業市場需求景氣度繼續改善。原材料庫存指數為48.2%，比上月上升0.8個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為48.1%，比上月下降0.1個百分點，供應商配送時間指數為50.5%，比上月上升0.1個百分點。

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責任編輯：林衛