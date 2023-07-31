【券商點睇】AI助力IP衍生業務 閱文獲予增持評級 目標睇41元

光大證券預計，閱文集團（00772）上半年收入按年下降22.3%，主要因新麗項目上綫節奏萎縮、定製劇佔比提高，以及騰訊（00700）側在綫閱讀業務承壓所致。分業務來看，預計在綫閱讀業務收入按年下降14.5%，版權運營及其他業務收入按年降32.4%。

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該行認為，閱文發布國內第一個網文大模型「閱文妙筆」，以AIGC賦能創作生態和IP生態，目前已將AI應用於網文漫改，可將過去單格2小時左右的上色環節縮短至1小時。早前，公司宣布了開啟組織架構升級建立四大事業部，包括設立智能與平台研發事業部，將AI作為公司戰略服務各項業務，使IP生產運營各個環節更加緊密。

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光大證券維持閱文的「增持」評級。公司優質IP儲備豐富，積極擁抱AI，助力在綫閱讀與IP衍生業務形成聯動，但考慮到渠道調整使得在綫閱讀業務短期承壓，以及新麗定製劇項目居多，小幅下調2023至2025年經調整歸母淨利潤預測，維持目標價41元。

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責任編輯：林衛