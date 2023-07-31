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【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓

宏觀解讀 11:22 2023/07/31

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【日圓走勢】日圓兌港元跌穿「5.5算」　日本央行今早突然買債3000億日圓

日本央行突然買債，日圓走勢再度轉弱，每百日圓兌港元再次跌穿「5.5算」。日本央行上周五宣布調整收益率曲線控制（YCC）政策，維持10年期國債債息目標，但表示上下限波幅0.5厘僅為參考，並非「硬上限（rigid limit）」。日本政府10年期債息因而走高，升穿0.6厘，日本央行今早宣布入市買入3000億日圓（約21億美元）5年至10年期國債，令債息回落、日圓匯價受壓。

截止周一（31日）上午11時15分，日本10年期債息今早最高見0.612厘，最新報0.6厘，升44基點。每美元兌日圓報141.688，單日升0.4%；每百日圓兌港元5.48，日圓貶值約0.3%。

有外匯分析師指出，市場正測試日本央行對於「靈活控制收益率」有多大彈性，而單單一個交易日10年期債息就升穿0.6厘，或超出日本央行所想希望見到的。隨市場預計主要經濟體會結束收緊貨幣政策周期，日圓年內餘下時間可望反覆轉強。

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【日本通脹】遊日注意！東、西日本「JR PASS」10月加價　最高加幅達1萬日圓（附最新價目表）

編輯：麥德銘

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