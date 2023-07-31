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【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？

科技 11:20 2023/07/31

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Meta成立自家遊戲工作室，專注於製作第一方虛擬遊戲，盼能挽救元宇宙事業。

Meta近年大舉投資元宇宙領域，甚至不惜把公司原本的名字Facebook都換掉，盼能成為「元宇宙之王」。但可惜事與願違，虛擬實境部門Reality Labs自2021年以來，已損失超過400億美元（約3,118億港元）。不過，這並未打擊Meta在元宇宙領域發展的決心，近日Meta元宇宙副總裁Vishal Shah就透露，該企已成立自家遊戲工作室，專注於製作第一方虛擬遊戲，盼能挽救元宇宙事業。

【社交平台大戰】Threads氣勢衰退　逾半已登記用戶未再使用

【打破壟斷】Meta、微軟、亞馬遜聯手打造地圖產品　首個開放地圖資料組正式發布

據CNBC報道指，由於VR平台普及速度較預期緩慢，Meta核心社交VR平台「Horizon Worlds」自上線以來的表現都不太理想。為了讓Horizon Worlds更受歡迎，Shah日前接受媒體訪問就表示，Meta已成立自家遊戲工作室「Ouro Interactive」，主要用作研發虛擬遊戲，並在Horizon Worlds上推出。

Shah透露，該工作室的第一款VR產品將會是射擊遊戲，名為《Super Rumble》，屆時將會成為Horizon Worlds手機版本首批VR遊戲之一。他另提及，Meta還改善了VR平台的基礎設施，以支援更高質素和更複雜的遊戲，並將為第三方開發者提供更多工具。

【視像通話】Meta新功能防尷尬　出動3D虛擬替身接聽視像通話

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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