【元宇宙】Meta成立遊戲工作室　挽救元宇宙事業？

▲ Meta成立自家遊戲工作室，專注於製作第一方虛擬遊戲，盼能挽救元宇宙事業。

Meta近年大舉投資元宇宙領域，甚至不惜把公司原本的名字Facebook都換掉，盼能成為「元宇宙之王」。但可惜事與願違，虛擬實境部門Reality Labs自2021年以來，已損失超過400億美元（約3,118億港元）。不過，這並未打擊Meta在元宇宙領域發展的決心，近日Meta元宇宙副總裁Vishal Shah就透露，該企已成立自家遊戲工作室，專注於製作第一方虛擬遊戲，盼能挽救元宇宙事業。

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據CNBC報道指，由於VR平台普及速度較預期緩慢，Meta核心社交VR平台「Horizon Worlds」自上線以來的表現都不太理想。為了讓Horizon Worlds更受歡迎，Shah日前接受媒體訪問就表示，Meta已成立自家遊戲工作室「Ouro Interactive」，主要用作研發虛擬遊戲，並在Horizon Worlds上推出。

Shah透露，該工作室的第一款VR產品將會是射擊遊戲，名為《Super Rumble》，屆時將會成為Horizon Worlds手機版本首批VR遊戲之一。他另提及，Meta還改善了VR平台的基礎設施，以支援更高質素和更複雜的遊戲，並將為第三方開發者提供更多工具。

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責任編輯：曾曉汶

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