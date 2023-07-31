【俄烏戰爭】澤連斯基：戰爭逐漸回到俄領土 是公平過程

俄羅斯首都莫斯科周日（30日）遭無人機襲擊，俄國防部指控為烏方所為。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 表示，戰爭逐漸回到俄羅斯領土，形容此為絕對公平的過程。

【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損 【下一頁】

澤連斯基於烏克蘭西部城市Ivano-Frankivsk發表視像演説，指烏克蘭正變得更強大。他表示俄方原以為其聲稱的只會持續數周，但戰事已踏入第522天。

他表示：

戰爭逐漸回到俄羅斯領土，回到其象徵性中心和軍事基地，這是一個無法避免、自然且絕對公平的過程。

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烏克蘭媒體引述烏空軍發言人Yurii Ihnatm指，無人機攻勢的目的是影響一批以為戰爭很遙遠的俄羅斯人。他指莫斯科等地總有一些東西在飛行，反映戰爭也正影響那些漠不關心的人。

澤連斯基在於演説期間也警告烏克蘭人，指俄羅斯今年冬天仍可能會攻擊烏克蘭的關鍵能源基礎設施。他透露已會見烏克蘭地區官員，為能源基建遇襲的可能性做準備。

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）指，如烏克蘭在北約（NATO）支持下反攻成功，將奪走俄羅斯一部分土地，而俄方將被迫根據俄羅斯總統的法令使用核武器。

他形容俄羅斯根本沒有其他選擇，所以敵人應為俄羅斯戰士成功祈禱，聲稱俄軍正確保全球核火不會點燃。

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責任編輯：鄭錦玲