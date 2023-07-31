【異動股】發改委：擴大新能源汽車消費「蔚小理」升4%至8%　恒大汽車飈近六成

▲ 【異動股】發改委：擴大新能源汽車消費 「蔚小理」、恒大汽車彈高

國務院辦公廳轉發國家發展改革委關於恢復和擴大消費措施的通知，指要擴大新能源汽車消費，本港新能源汽車股份周一造好，其中恒大汽車 （00708） 周一股價一度颷近60%，高見1.98元；現升48%，報1.84元。電動車新勢力蔚來 （09866） 亦升逾8%，高見123.8元；理想汽車 （02015） 升逾4%，高見168元；小鵬汽車 （09868） 升逾5%，高見96.3元。

恒大汽車上周五（28日）復牌後，股價大幅波動。恒大汽車表示，未來除了新能源汽車業務產生的收入外， 計劃通過股權或債務融資方式籌集約5億美元，以供恒馳5的產銷和公司正常經營的資金需求。

據發改委通知，各地區不得新增汽車限購措施，促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，並落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。通知並強調，需要快換電模式推廣應用，同時有效滿足居民出行充換電需求。

相關文章：【電動車】小鵬汽車抽升3成、獲VW入股5% 落實共同開發兩款純電動車、小鵬料加快實現盈利

相關文章：【電動車】理想汽車CEO李想：7月理想L8加L9銷量破2萬 前周與華為余承東吃飯交流

相關文章：【恒大危機】恒大汽車今復牌、開市裂口插68% 稱已交付逾千輛恒馳5、「收入變得更加可行和可持續」