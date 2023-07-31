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【異動股】發改委：擴大新能源汽車消費「蔚小理」升4%至8%　恒大汽車飈近六成

當炒股 10:41 2023/07/31

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【異動股】發改委：擴大新能源汽車消費 「蔚小理」、恒大汽車彈高

國務院辦公廳轉發國家發展改革委關於恢復和擴大消費措施的通知，指要擴大新能源汽車消費，本港新能源汽車股份周一造好，其中恒大汽車 （00708） 周一股價一度颷近60%，高見1.98元；現升48%，報1.84元。電動車新勢力蔚來 （09866） 亦升逾8%，高見123.8元；理想汽車 （02015） 升逾4%，高見168元；小鵬汽車 （09868） 升逾5%，高見96.3元。

恒大汽車上周五（28日）復牌後，股價大幅波動。恒大汽車表示，未來除了新能源汽車業務產生的收入外， 計劃通過股權或債務融資方式籌集約5億美元，以供恒馳5的產銷和公司正常經營的資金需求。

據發改委通知，各地區不得新增汽車限購措施，促進汽車更新消費，鼓勵以舊換新，並落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策。通知並強調，需要快換電模式推廣應用，同時有效滿足居民出行充換電需求。

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開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

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