嘉華國際「寵愛有嘉」系列 首推「汪星人訓練工作坊」 教授犬隻訓練技巧

▲ 嘉華國際於7月29日在旗下港島南區「深灣9號」的住客會所舉行了「寵愛有嘉 — 汪星人訓練工作坊」，與住戶及愛狗之人進行交流。

近年飼養貓狗的人越來越多，根據統計資料，由2005年約29.7萬隻升至2018年約40.5萬隻，可見養寵物已成為主流。

嘉華國際特意推出「寵愛有嘉」系列，繼頭炮「貓之達人分享會」後，7月29日於港島南區「深灣9號」住客會所首推以狗狗為主題的「汪星人訓練工作坊」。

「寵愛有嘉 — 汪星人訓練工作坊」邀請了三位嘉賓，包括：擁超過40年訓犬經驗、前皇家軍犬隊訓犬士官及美國 USDAA 敏捷犬比賽國際評判莊明順先生；專業訓犬師Jayla Fan及Sam Wong，與屋苑住戶及愛狗之人進行交流，並講解犬隻訓練基礎概念，包括：日常與狗狗的溝通技巧、訓練方式及訓練用具介紹等。同時，Jayla特別帶同喜樂蒂牧羊犬 Sheltie，即場表演及示範快速穿越多個障礙物及跨欄等動作。

▲ 專業訓犬師Jayla現場教授犬隻訓練技巧，讓住戶透過狗隻訓練，加深對愛犬的了解。

此外，愛狗之人對毛孩的食物要求越來越嚴格，對寵物食糧中的營養價值及均衡性非常關注，故是次工作坊亦特意邀請澳洲著名寵物生肉糧品牌Proudi的代表，為住戶講解餵飼生肉糧對毛孩的好處。同時，工作坊更得到K-clean贊助醫療級次氯酸水消毒噴霧、以及K-clean Plus寵物神仙水，確保活動安心進行。



(特約)