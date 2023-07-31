  • 31°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家之言】優化本身業務　成功轉型機會更大

商業 10:35 2023/07/31

分享：

分享：

香港專業教育學院（IVE）沙田院校商業系講師葉永達博士（William）表示，很多傳統企業都有既定成功的商業模式，但隨著社會環境改變，例如是科技進步或經濟改變，而需要將商業模式修正。

【轉型之路】紅A拓智能廚房解決方案　佔整體業務3成

William提醒，轉型時要留意企業過往的運作文化及核心優勢，別忘記初衷，「一些家族企業以往溝通可以很快，但當企業壯大時，需要引入人才、資金、科技，架構重組後，溝通就是另一回事。」所以有些企業會成立一個項目小組（Project Team）處理轉型事宜。

如要轉型成功，領導層的角色尤其關鍵，須有清晰方向，並讓同事了解方向，調動資金朝目標邁進，適時加插人才及技術，「要注意的是，企業須清楚自己的優勢，加強或優化本身的業務，而不是成立另一間公司，以減低風險及資金投入。」例如是做開汽車工業的，可改變生產程序，將房車變成電能車、增加座位，甚至是生產電單車等，用回同一銷售隊伍和生產線，成本變化不會很大。

William指出，企業應將舊有客戶資料數碼化，善用數據，「例如是顧客行為，何時買、買甚麼、價錢和數量等，此外就是成本支出，抽取出來整理分析，會帶來一些啟示。」

總結轉型貼士：

1. 留意企業過往的運作文化及核心優勢，別忘記初衷

2. 領導層須有清晰方向，並讓同事了解方向

3. 調動資金朝目標邁進，適時加插人才及技術

4. 企業應加強或優化本身的業務，以減低風險及資金投入

5. 將舊有客戶資料數碼化，善用數據

【可持續時尚】調查：港澳消費者認同可持續產品　惟購買慾不高

撰文：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】74年老品牌疫後褪變 一條龍廚房方案攻港澳市場

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫後轉型】餐飲業難請人　韓國集團轉戰零售
2023/04/14
【疫後轉型】餐飲業難請人　韓國集團轉戰零售
【疫後轉型】異度空間工作室轉型　推EVA精品
2023/04/27
【疫後轉型】異度空間工作室轉型　推EVA精品
【職場消息】SmarTone市務及產品總監林慧中履新　實踐零售轉型
2023/06/12
【職場消息】SmarTone市務及產品總監林慧中履新　實踐零售轉型
【轉型之路】紅A拓智能廚房解決方案　佔整體業務3成
今日
【轉型之路】紅A拓智能廚房解決方案　佔整體業務3成

你可能感興趣

【疫後轉型】餐飲業難請人　韓國集團轉戰零售
10:39 2023/04/14
【疫後轉型】餐飲業難請人　韓國集團轉戰零售
【疫後轉型】異度空間工作室轉型　推EVA精品
16:00 2023/04/27
【疫後轉型】異度空間工作室轉型　推EVA精品
【職場消息】SmarTone市務及產品總監林慧中履新　實踐零售轉型
12:20 2023/06/12
【職場消息】SmarTone市務及產品總監林慧中履新　實踐零售轉型
數碼轉型 博士 香港

下一篇文章

【轉型之路】紅A拓智能廚房解決方案　佔整體業務3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港書展】7日書展吸近百萬人流唯銷情不如預期高　展商歸咎港人多外遊
【香港書展】7日書展吸近百萬人流唯銷情不如預期高　展商歸咎港人多外遊
【全城JETSO】yuu一連三周大派2億積分總值100萬元
【全城JETSO】yuu一連三周大派2億積分總值100萬元
【Barbie】芭比電影票房大收帶動美泰股價上升
【Barbie】芭比電影票房大收帶動美泰股價上升
【動漫節】動漫電玩節 7 月底揭幕　首辦 3 回入場快證免市民排長龍
【動漫節】動漫電玩節 7 月底揭幕　首辦 3 回入場快證免市民排長龍
【杭州亞運】信和集團商場直播亞運賽事　奧海城率先發掘體壇新星
【杭州亞運】信和集團商場直播亞運賽事　奧海城率先發掘體壇新星
【員工福利】華御結為全職員工提供子女醫保福利　飲食界少見
【員工福利】華御結為全職員工提供子女醫保福利　飲食界少見
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款