【專家之言】優化本身業務　成功轉型機會更大

香港專業教育學院（IVE）沙田院校商業系講師葉永達博士（William）表示，很多傳統企業都有既定成功的商業模式，但隨著社會環境改變，例如是科技進步或經濟改變，而需要將商業模式修正。

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William提醒，轉型時要留意企業過往的運作文化及核心優勢，別忘記初衷，「一些家族企業以往溝通可以很快，但當企業壯大時，需要引入人才、資金、科技，架構重組後，溝通就是另一回事。」所以有些企業會成立一個項目小組（Project Team）處理轉型事宜。

如要轉型成功，領導層的角色尤其關鍵，須有清晰方向，並讓同事了解方向，調動資金朝目標邁進，適時加插人才及技術，「要注意的是，企業須清楚自己的優勢，加強或優化本身的業務，而不是成立另一間公司，以減低風險及資金投入。」例如是做開汽車工業的，可改變生產程序，將房車變成電能車、增加座位，甚至是生產電單車等，用回同一銷售隊伍和生產線，成本變化不會很大。

William指出，企業應將舊有客戶資料數碼化，善用數據，「例如是顧客行為，何時買、買甚麼、價錢和數量等，此外就是成本支出，抽取出來整理分析，會帶來一些啟示。」

總結轉型貼士：

1. 留意企業過往的運作文化及核心優勢，別忘記初衷

2. 領導層須有清晰方向，並讓同事了解方向

3. 調動資金朝目標邁進，適時加插人才及技術

4. 企業應加強或優化本身的業務，以減低風險及資金投入

5. 將舊有客戶資料數碼化，善用數據

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撰文：歐陽佩

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