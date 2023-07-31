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【轉型之路】紅A拓智能廚房解決方案　佔整體業務3成

商業 10:30 2023/07/31

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紅A在本港植根74載，塑膠產品涵蓋家品、工業、餐飲及醫療4大系列，第三代後人接棒卻遇上了樽頸位：究竟還要做甚麼塑膠製品？能賣到錢嗎？於是她積極發展其他市場，例如是幫外地非塑膠品牌做總代理，並發展B2B的「一站式智能廚房解決方案」，幫餐廳一條龍打造合適的廚房，目前該方案佔紅A整體業務30%。

【可持續時尚】調查：港澳消費者認同可持續產品　惟購買慾不高

紅A於1949年成立，至今已74年，在本港可說是家傳戶曉的品牌，「品牌由爺爺創辦，當時以生產梳和刷為主，至50年代後期才開始做簡單的塑膠家品，如水盆、水桶和筲箕。」紅A第三代掌門人、星光實業有限公司業務拓展總監梁馨蘭（Jessica）說，當時經歷了制水期，紅A與其他品牌共同登廣告，表示不會加價，並會穩定貨源，令更多人留意到「紅A」這品牌。

至Jessica的父母接手生意，當時不少港商都一窩蜂湧到內地設廠，不過紅A卻決定留守香港，「始終我們有300至400個同事」，當時的競爭確實不小，品牌當務之急是將產品多元化，於是進行了第一次改革，除家品系列之外，他們並發展了工業、餐飲及醫療系列，成為4大產品系列，「那時微波爐興起，爸爸還研發了不少微波爐產品，當中包括微波爐飯煲，只需9分鐘就可以煮熟飯，至今仍是我們的皇牌產品之一。」

第三代傳人發展網店

Jessica於13年前回到紅A幫忙，她為品牌進行了第二次改革，「我在美國讀書、台灣工作，兩地的網店發展都非常蓬勃」，當時紅A只靠批發商和零售商做生意，沒有自營店，所以Jessica參考了外國的大型網購平台，發展了第一代的紅A網店。

紅A一直以來都做B2C業務為主，至6、7年前，Jessica為一洗老品牌形象，開始與10多個品牌聯乘，推出如迪士尼、Sanrio、KFC等聯乘產品，成功吸引年輕人的眼球。近來他們又再遇上樽頸，「究竟還要做甚麼產品呢？有沒有市場呢？」因為他們的原材料都符合FDA安全標準，售價比內地品牌高，Jessica不想鬥平，更不想打價格戰。

為一洗老品牌形象，紅A與10多個品牌聯乘，推出如迪士尼、Sanrio、KFC等聯乘產品，成功吸引年輕人的眼球。（黃建輝攝）

正當感到納悶之際，她留意到不少客人都會詢問他們有否出售非塑膠製品，讓她靈機一觸，「我們當時有6千至7千的顧客數據庫，如試試做其他產品可行嗎？」團隊經常到東南亞行展覽，認識了不少朋友，當中有個台灣品牌「六協刀具」已為孖人牌做代工20年，二人一拍即合，紅A成為其港澳區總代理。之後Jessica還找來德國的保溫箱、磨刀機等，產品項目愈來愈多，她於2019年開始構思B2B業務「一站式智能廚房解決方案（Total Kitchen Solution）」。

「到2023年，我們已代理約40個品牌，如洗碗碟機、真空包裝機、慢煮機等等」，只要客人決定預算，他們就會幫忙規劃，就餐廳類型打造合適的廚房，全方位涵蓋備餐、烹調、儲存、運送、派發、清潔等廚房運作的流程，現時項目5成生意來自餐廳、酒店和餐飲業，5成來自院舍和志願機構，「預算由10萬至過百萬元都有，例如最近有院舍只想打造一個麵包角落（Bread Corner），我們都不會拒絕。」

未來發展：先站穩陣腳

疫下物流成本大幅上漲，Jessica形容每次叫車都是「海鮮價」，於是紅A決定自己找運輸公司取貨，同時要求廠商將貨價減2成，夾好幾個供應商，約兩星期取貨1次，疫後他們仍沿用相同方法運貨，讓成本較疫前減低3成。

3、4年前澳門開始改變商貿政策，如果在當地沒有公司牌，一律被視為外商，「如果你想加入當地的招標名單，就變得不容易」，紅A因此減少了15至20%生意，「分銷商手上有太多品牌需要推銷，如果有新產品，始終都是由自己推廣較好」，所以於今年第四季，紅A期望在澳門開設首個駐腳點，除推廣工作外，也會建立工程團隊。

Jessica自言紅A在這幾年的發展很快，未來一段時間先要站穩陣腳，幫代理品牌做好推廣，亦要為一站式智能廚房解決方案累積經驗，「但我們不會放棄塑膠產品，而是希望跟新業務互相配合」，例如是新代理的法國冷熱保溫餐車，裡面需要配合保溫、傳熱的碗碟和托盤等，他們就會研發相關產品，讓醫院使用相關產品時，病人能拿到熱騰騰的食物。

疫情過後有關方案佔公司整體業務30%，酒店客戶主要是提供設備，院舍客戶則是整體廚房方案，而70%業務仍然來自塑膠製品。Jessica認為，下半年的生意額增長還是緩慢，「現時經濟差，能保持疫下的生意額已很不錯」，她預計今年生意額會較去年有落差，只希望幅度能在10%以內。

【電動汽車】歐盟新法例在歐洲各地增建更多汽車充電站

本報記者：歐陽佩

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ET贏商有計
【ET贏商有計】74年老品牌疫後褪變 一條龍廚房方案攻港澳市場
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