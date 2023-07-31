【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3　非製造業PMI回落至51.5遜預期　ING：服務業將與製造業同陷收縮（第二版）

▲ 【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3、連續4個月低於50 非製造業PＭI回落至51.5遜預期

內地7月製造業採購經理指數（PMI）由6月份的49，升至49.3，優於預期的48.9；連續4個月低於50。至於7月非製造業PMI從6月的53.2，下降至51.5，低過預期的53。7月份綜合產出指數從上月的52.3下降至51.1。

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell表示，內地最新公佈的官方PMI並未顯示經濟出現好轉的跡象。儘管當局表示將大力支持經濟，但目前爲止仍未轉化成市場普遍預期的大規模財政刺激措施，政府雖然會推出為民營企業鬆綁等多項改善經濟運行的微觀政策，但ING認為大規模刺激措施將不會出現，按目前趨勢，服務業將與製造業一同陷入收縮。

Robert Carnell指，細看非製造業PMI的各項分類指數會發現，大部分分類指數已經出現收縮，只有業務活動預期指數表現較爲突出，意味市場繼續憧憬政府將推出措施重振經濟。

（第二版加入ING言論）

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