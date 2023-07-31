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【內房危機】京穗深住建部紛表態促內房平穩健康發展　內房股物管股齊彈

股市 10:09 2023/07/31

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【內房危機】京穗深住建部紛表態促內房平穩健康發展　內房股物管股齊彈

自政治局會議表明會適時調整房地產政策，再陸續落實「認房不認貸」救樓市後，北京、深圳及廣洲等一線城市住建部接連表態，指會大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，維護房地產市場秩序，促進房地產市場平穩健康發展。

一線城市住建部紛發聲，向市場釋放更積極訊號，內房股及物管股均上揚。預告上半年虧損的碧桂園 （02007） 升逾4%，高見1.79元；龍湖 （00960） 升逾8%，高見22.7元；融創 （01918） 升逾11%，高見1.54元；合景泰富 （01813） 升10%，高見1.52元。國企內房方面，中海外 （00688） 升逾3%，高見19.24元；華潤置地 （01109） 升3%，高見37.7元。

物管股方面，碧桂園服務 （06098） 升3%，高見9.98元；華潤萬象生活 （01209） 升0.4%，高見39.55元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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【理財要貼地】上車換樓時機已到？3大專家剖析樓市前景 分享上車及換樓策略

編輯：陳韻妍

港股 中國海外發展（00688） 融創中國（01918） 合景泰富集團（01813） 市場動向 內地物業 中共中央政治局 華潤萬象生活（01209） 碧桂園服務（06098） 華潤置地（01109）
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