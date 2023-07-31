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華潤醫藥、華潤堂 愛心藥箱大行動，時刻守護市民健康

都會情報 10:00 2023/07/31

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華潤醫藥積極響應香港中國企業協會「中企服務進社區」行動號召，再次組織旗下華潤堂於2023年7月28日正式啟動「愛心藥箱大行動」。

熱烈慶賀香港回歸祖國26周年，華潤醫藥積極響應香港中國企業協會「中企服務進社區」行動號召，再次組織旗下華潤堂於2023年7月28日正式啟動「愛心藥箱大行動」，展開關愛社區的長效捐贈活動，向小商戶及基層家庭捐贈愛心藥箱。華潤醫藥、華潤堂引領大眾健康，將愛心和關懷傳遞給小商戶及市民，時刻守護市民健康。

(左至右)華潤集團職工聯誼會總幹事莊恭誠先生、立法會議員邵家輝先生、華潤醫藥集團人事行政部總經理盛建紅女士、華潤堂總經理曹偉勇先生出席「愛心藥箱大行動」啟動禮。

於2023年7月28日，隆重邀請立法會議員邵家輝先生、華潤集團職工聯誼會總幹事莊恭誠先生、華潤醫藥集團人事行政部總經理盛建紅女士、華潤堂總經理曹偉勇先生出席啟動禮。啟動禮後，隨即向排檔及小商戶送贈愛心藥箱。稍後，更會透過不同地區組織捐贈予基層家庭及社區人士，貫徹華潤集團「踐行社會責任，做優秀企業公民」的理念，以人為本，服務社會大眾，守護市民健康。是次華潤醫藥、華潤堂捐贈1,500份愛心藥箱，價值港幣近$500,000。

是次送贈的愛心藥箱，每盒內附10款藥品及健康產品，緩解一般常見症狀，包括紓緩傷風感冒、腸胃消化；改善皮膚不適、驅風通絡；調理五官；以及解決日常會遇到的小外傷等。這些藥物不單能夠解決基層市民的實際需求，更讓他們感受到社會的關愛和溫暖。

啟動禮後，隨即向排檔及小商戶送贈愛心藥箱，展開關愛社區的長效捐贈活動。

對此次向小商戶及基層家庭再次作出捐贈，立法會議員邵家輝先生表示：「現時從事與零售相關的員工約有20多萬人，除了連鎖零售店外，當中還包括了小商戶及販商。即使在疫情期間，他們仍然緊守崗位，無時無刻為香港市民服務。透過今次與華潤醫藥、華潤堂合作，希望能將愛心傳遞至小商戶，締造一個更加美好、更溫暖、更有愛的社會。」華潤集團職工聯誼會總幹事莊恭誠先生表示：「華潤集團植根香港85年，作為駐港央企，在實現自身商業發展的同時，一直致力於造福民生，期待繼續聯合各界在推動經濟、社區關愛、青年發展等方面貢獻力量。」華潤醫藥集團人事行政部總經理盛建紅女士表示：「華潤醫藥一向重視環境、社會及企業管治 (ESG)，積極履行企業社會責任，致力做好駐港央企的使命與擔當，引領大眾健康，共創美好生活。」華潤堂總經理曹偉勇表示：「中成藥在過去3年抗疫期間一直成效顯著，華潤堂確保連花清瘟膠囊及各款抗疫中成藥供應及價格穩定，為香港市民在健康、藥物及抗疫物資方面提供全方位保障。作為中成藥專家，華潤堂積極服務社區，傳承中醫藥國粹，時刻守護市民健康，同時傳播傳統文化。」 

華潤堂紮根香港27年，與香港市民一起成長一路同行。華潤堂一直以實際行動履行企業擔當及使命，不論2003年「非典」時期的板藍根，或是2020年疫情初期的口罩、消毒用品等，至第五波疫情的連花清瘟膠囊及抗疫中成藥，華潤堂都一直堅持竭力保障抗疫物資供應、確保全線分店不加價。華潤堂時刻守護市民健康，憑一顆初心，與香港市民齊心抗疫。 

關於華潤醫藥
華潤醫藥集團有限公司是中國領先的綜合醫藥公司，位列行業前三，為香港上市公司(3320.HK)，主要從事醫藥研發、製造、分銷及零售等業務。自上市以來，華潤醫藥已獲納入多個重要資本市場指數，包括：摩根士丹利資本國際(MSCI)中國指數成份股、恒生綜合中型股指數成份股、富時全球股票指數(大型股)、恒生港股通指數、恒生中國央企指數等。2022年在《財富》中國500強排行榜中位列第65位。2022年，華潤醫藥集團實現營業收入2541.1億港元，淨利潤78.4億港元。

華潤醫藥旗下擁有華潤醫藥商業集團有限公司、華潤三九醫藥股份有限公司(000999.SZ)、華潤雙鶴藥業股份有限公司(600062.SH)、華潤江中制藥集團有限責任公司(600750.SH)、東阿阿膠股份有限公司(000423.SZ)、華潤博雅生物制藥集團股份有限公司(300294.SZ)、華潤紫竹藥業有限公司、華潤生物醫藥有限公司、中國醫藥研究開發中心有限公司、華潤堂有限公司等企業。

關於華潤堂
華潤堂是華潤醫藥集團旗下健康連鎖店，分店遍佈全港九新界。華潤堂秉承「中西合璧，保健全方位」之理念，以中華養生智慧為本，結合現代科學，為您提供全方位健康產品及專業服務。華潤堂為信心信譽保證，矢志成為您的健康夥伴，為大家守護健康。

(特約)

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