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【港股市況】恒指黑期升201點　騰訊、阿里巴巴、美團ADR均高港逾2%（不斷更新）

股市 09:02 2023/07/31

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港股動態不斷更新

來到七月最後一個交易日，港股欲「七翻身」上試兩萬關，恒指黑期升201點，報20112點。騰訊、阿里巴巴、美團ADR均高港逾2%。今日可關注世茂集團 （00813） 復牌後表現。

港股日誌：

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即市走勢：

【08：58】【盈警｜內房】碧桂園發盈警　料上半年由盈轉虧

【08：41】香港資源控股 （02882） 和世茂集團 （00813） 復牌。

【08：39】恒指黑期升201點，報20112點。

【08：16】【盈警｜資源股】五礦資源發盈警　料上半年轉虧5880萬美元

【08：00】【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS　搶先6家內地茶飲IPO前部署資本動作？

【07：57】【環保股】粵豐環保獲北大嶼山廢物轉運站等合約　總值逾28億元

【07：45】【Morning精點】港人遊日因一原因滙價可差4000元？｜強烈熱帶風暴卡努料往西北偏北移動

【07：30】上周五中概股指數大升7%，收報7809點。騰訊、阿里巴巴、美團ADR均升逾2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】上周五美國道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。Tesla（美：TSLA）升4.2%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁

編輯：姚卓然

 

 

 

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