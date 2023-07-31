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【港股市況】恒指黑期升201點 騰訊、阿里巴巴、美團ADR均高港逾2%（不斷更新）
股市 09:02 2023/07/31
來到七月最後一個交易日，港股欲「七翻身」上試兩萬關，恒指黑期升201點，報20112點。騰訊、阿里巴巴、美團ADR均高港逾2%。今日可關注世茂集團 （00813） 復牌後表現。
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即市走勢：
【08：58】【盈警｜內房】碧桂園發盈警 料上半年由盈轉虧
【08：41】香港資源控股 （02882） 和世茂集團 （00813） 復牌。
【08：39】恒指黑期升201點，報20112點。
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【07：30】上周五中概股指數大升7%，收報7809點。騰訊、阿里巴巴、美團ADR均升逾2%。
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【07：30】上周五美國道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。Tesla（美：TSLA）升4.2%。
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編輯：姚卓然
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