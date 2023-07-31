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【港股市況】恒指半日升292點 海底撈彈13% 比亞迪一度重上「股神」巴菲特首次沽出價（不斷更新）
來到七月最後一個交易日，港股欲「七翻身」，恒指高開320點，報20237點，重上兩萬關。美團 （03690） 升近半成，海底撈 （06862） 發盈喜後彈11%。至於內房股碧桂園 （02007） 發盈警仍升約3%，而世茂集團 （00813） 復牌跌54%。
港股日誌：
【大行報告】
【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題 調升至「中性」、目標價升八成
即市走勢：
【12：00】恒指半日升292點，報20208點，成交額為995億元。
【11：52】【港元拆息】1個月HIBOR未見頂 隔夜息近5.6厘創半年結後新高
【11：40】比亞迪 （01211） 曾升3%至279.4元，一度重上2022年8月24日股神巴菲特首次沽出比亞迪時的277.1016平均價，同時亦是多次減持的最高價格。比亞迪現升1.5%，報275.4元。
【11：33】世茂 （00813） 跌63%，報1.63元，創8年低。可是，世茂服務 （00873） 則升12.9%，報1.92元。
【11：24】藍籌股中，金沙 （01928） 跌2.8%，中移動 （00941） 跌1.5%。
【11：09】恒指升幅收窄至270點，報20189點。
【10：50】消費餐飲股造好，海底撈 （06862） 升13.7%，頤海 （01579） 升6%，九毛九 （09922） 升7.6%，呷哺呷哺 （00520） 升8%。至於體育用品股李寧 （02331） 升6%，安踏 （02020） 升4.7%。
【10：41】【異動股】發改委：擴大新能源汽車消費「蔚小理」升4%至8% 恒大汽車飈近六成
【10：30】恒生科指升4%，二綫科技股走強，萬國數據 （09698） 升8%，嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 升7%，金蝶 （00268） 升6.8%。
【10：29】【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3、連續4個月低於50 非製造業PMI回落至51.5遜預期
【10：23】富力 （02777） 和佳兆業 （01638） 分別升26%和23%。合景泰富 （01813） 升16%。融創 （01918） 升14%。
【10：10】恒指升403點，報20320點，創三個月高。
【10：09】【內房危機】京穗深住建部紛表態促內房平穩健康發展 內房股物管股齊彈
【10：08】恒大汽車 （00708） 曾一度升近六成見1.98元，現升勢回順，升42%，報1.75元。
【10：00】【大行看法】瑞士百達資管黃思遠：儲局已進入加息尾聲、將更關注基本面 應如何揀科技相關股？
【09：55】龍湖 （00960） 再升8.3%，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 升逾2%。新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 升逾5%。
【09：42】恒大汽車 （00708） 反彈兩成，報1.49元，成交額錄4901萬元。
【09：40】恒指曾升423點，高見20339點。
【09：35】恒生科指升3.8%，報4639點。科指成分股全錄升幅，蔚來 （09866） 升一成，小鵬 （09868） 升9.9%，金碟 （00268） 升9.9%。
【09：33】香港資源控股 （02882） 現升37.9%，報0.8元。
【09：32】【盈喜｜餐飲股】海底撈升逾一成 預計中期持續經營業務淨利潤22億元 疫後客流量增加、翻台率提升
【09：30】香港資源控股 （02882） 高開17.2%，報0.68元。六福 （00590） 升1%，報20.9元。
【珠寶股】六福集團斥1.86億收購香港資源5成股份及兩批可換股債 無意私有化、冀加強「金至尊」品牌控制權
【09：28】康方生物 （09926） 升3.8%，報44.6元。公司發盈喜，預期於截至6月底止上半年將錄得利潤不低於23億元人民幣，而上年同期內虧損約為6.91億元。此乃公司首次實現半年度盈利。
【09：20】恒指高開320點，報20237點。海底撈 （06862） 升11%。世茂集團 （00813） 復牌跌54%。
【09：15】恒指期貨升224點，報20188點。
【09：00】【大行看法】霸菱方偉昌料港股呈上落市格局 市場對業績期預期低
【08：58】【盈警｜內房】碧桂園發盈警 料上半年由盈轉虧
【08：41】香港資源控股 （02882） 和世茂集團 （00813） 復牌。
【08：39】恒指黑期升201點，報20112點。
【08：16】【盈警｜資源股】五礦資源發盈警 料上半年轉虧5880萬美元
【08：00】【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS 搶先6家內地茶飲IPO前部署資本動作？
【07：57】【環保股】粵豐環保獲北大嶼山廢物轉運站等合約 總值逾28億元
【07：45】【Morning精點】港人遊日因一原因滙價可差4000元？｜強烈熱帶風暴卡努料往西北偏北移動
【07：30】上周五中概股指數大升7%，收報7809點。騰訊、阿里巴巴、美團ADR均升逾2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】上周五美國道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。Tesla（美：TSLA）升4.2%。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然