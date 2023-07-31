  • 32°C
香港時間 : 2023731日 (週一) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指午後升幅縮至約200點　海底撈彈12%　金沙挫4%（不斷更新）

股市 13:08 2023/07/31

分享：

分享：

港股動態不斷更新

來到七月最後一個交易日，港股欲「七翻身」，恒指半日升292點，報20208點，重上兩萬關。美團 （03690） 升逾4%，海底撈 （06862） 發盈喜後彈13%。至於內房股龍湖 （00960） 升7%，而世茂集團 （00813） 復牌跌66%。恒大汽車 （00708） 則飆42%。

港股日誌：

點擊圖片放大
+15
+14

【大行報告】

【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題　調升至「中性」、目標價升八成

即市走勢：

【13：07】金沙 （01928） 高開低走，挫4%，報29.6元。

【13：00】恒指午後升286點，報20202點。恒生科指升3.2%，報4609點。

【12：53】【恒大危機】恒大清盤呈請聆訊押後至10月30日處理　待債務重組進展

【12：36】【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司　高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？

【12：35】【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS　奈雪的茶：大股東無減持或質押意圖（第二版）

【12：26】【中銀香港2388】中銀8月6日凌晨至上午7時系統維護　期間網上銀行、手機銀行、櫃員機等多項服務暫停

【12：22】【業績│本港地產股】恒隆地產半年基本純利增長0.4%至22.25億元、息0.18元　透過資產優化和回收資本強化港物業組合

【12：00】恒指半日升292點，報20208點，成交額為995億元。

【11：52】【港元拆息】1個月HIBOR未見頂　隔夜息近5.6厘創半年結後新高

【11：40】比亞迪 （01211） 曾升3%至279.4元，一度重上2022年8月24日股神巴菲特首次沽出比亞迪時的277.1016平均價，同時亦是多次減持的最高價格。比亞迪現升1.5%，報275.4元。

【11：33】世茂 （00813） 跌63%，報1.63元，創8年低。可是，世茂服務 （00873） 則升12.9%，報1.92元。

【11：24】藍籌股中，金沙 （01928） 跌2.8%，中移動 （00941） 跌1.5%。

【11：09】恒指升幅收窄至270點，報20189點。

【10：50】消費餐飲股造好，海底撈 （06862） 升13.7%，頤海 （01579） 升6%，九毛九 （09922） 升7.6%，呷哺呷哺 （00520） 升8%。至於體育用品股李寧 （02331） 升6%，安踏 （02020） 升4.7%。

【10：41】【異動股】發改委：擴大新能源汽車消費「蔚小理」升4%至8%　恒大汽車飈近六成

【10：30】恒生科指升4%，二綫科技股走強，萬國數據 （09698） 升8%，嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 升7%，金蝶 （00268） 升6.8%。

【10：29】【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3、連續4個月低於50　非製造業PMI回落至51.5遜預期

【10：23】富力 （02777） 和佳兆業 （01638） 分別升26%和23%。合景泰富 （01813） 升16%。融創 （01918） 升14%。

【10：10】恒指升403點，報20320點，創三個月高。

【10：09】【內房危機】京穗深住建部紛表態促內房平穩健康發展　內房股物管股齊彈

【10：08】恒大汽車 （00708） 曾一度升近六成見1.98元，現升勢回順，升42%，報1.75元。

【10：00】【大行看法】瑞士百達資管黃思遠：儲局已進入加息尾聲、將更關注基本面　應如何揀科技相關股？

【09：55】龍湖 （00960） 再升8.3%，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 升逾2%。新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 升逾5%。

【09：42】恒大汽車 （00708） 反彈兩成，報1.49元，成交額錄4901萬元。

【09：40】恒指曾升423點，高見20339點。

【09：35】恒生科指升3.8%，報4639點。科指成分股全錄升幅，蔚來 （09866） 升一成，小鵬 （09868） 升9.9%，金碟 （00268） 升9.9%。

【09：33】香港資源控股 （02882） 現升37.9%，報0.8元。

【09：32】【盈喜｜餐飲股】海底撈升逾一成　預計中期持續經營業務淨利潤22億元　疫後客流量增加、翻台率提升

【09：30】香港資源控股 （02882） 高開17.2%，報0.68元。六福 （00590） 升1%，報20.9元。

【珠寶股】六福集團斥1.86億收購香港資源5成股份及兩批可換股債　無意私有化、冀加強「金至尊」品牌控制權

【09：28】康方生物 （09926） 升3.8%，報44.6元。公司發盈喜，預期於截至6月底止上半年將錄得利潤不低於23億元人民幣，而上年同期內虧損約為6.91億元。此乃公司首次實現半年度盈利。

【09：20】恒指高開320點，報20237點。海底撈 （06862） 升11%。世茂集團 （00813） 復牌跌54%。

【內房業績】世茂813兩年虧損486億人幣　下周一復牌

【09：15】恒指期貨升224點，報20188點。

【09：00】【大行看法】霸菱方偉昌料港股呈上落市格局　市場對業績期預期低

【08：58】【盈警｜內房】碧桂園發盈警　料上半年由盈轉虧

【08：41】香港資源控股 （02882） 和世茂集團 （00813） 復牌。

【08：39】恒指黑期升201點，報20112點。

【08：16】【盈警｜資源股】五礦資源發盈警　料上半年轉虧5880萬美元

【08：00】【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS　搶先6家內地茶飲IPO前部署資本動作？

【07：57】【環保股】粵豐環保獲北大嶼山廢物轉運站等合約　總值逾28億元

【07：45】【Morning精點】港人遊日因一原因滙價可差4000元？｜強烈熱帶風暴卡努料往西北偏北移動

【07：30】上周五中概股指數大升7%，收報7809點。騰訊、阿里巴巴、美團ADR均升逾2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】上周五美國道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。Tesla（美：TSLA）升4.2%。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6
理財要貼地
【理財要貼地】上車換樓時機已到？3大專家剖析樓市前景 分享上車及換樓策略

港股上日市況，詳情請看：【下一頁

編輯：姚卓然

 

 

 

市場動向 港股 中國概念股 期貨 ADR 港股ADR 恒生指數 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行報告│293】星展：高端休閒旅遊需求強料國泰航空收益率維持高位　調升目標價22%

下一篇文章

【恒大危機】恒大清盤呈請聆訊押後至10月30日處理　待債務重組進展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元
【港股市況】恒指午後升幅縮至約200點　海底撈彈12%　金沙挫4%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後升幅縮至約200點　海底撈彈12%　金沙挫4%（不斷更新）
【神秘富豪】盧啟賢遭狙擊後、前藝人張玉珊大方認愛抱不平　《福布斯》股東同解話：英公關公司處理太差
【神秘富豪】盧啟賢遭狙擊後、前藝人張玉珊大方認愛抱不平　《福布斯》股東同解話：英公關公司處理太差
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款