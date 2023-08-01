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【恒指夜期+ADR】資金加碼落注　夜期收市再升145點（不斷更新）

股市 05:22 2023/08/01

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港息高企，港元滙價偏向「強方」，升穿7.8關後，港股資金再見動力，由於中國頻頻推出政策，市場期望升溫，憧憬短期或出大招，立即加大注碼的擺放，支撑短綫走勢，夜期收市再升145點，以接近全晚高位收市，收報20348點，阿里巴巴美股見買盤，升穿99港元，撲100元關，中概股指數升0.7%，收報7861點。

股份折算港元較港收市價變幅
美團ADR148.91+1.8%
騰訊ADR358.27+1.1%
滙豐ADR65.16-0.1%
阿里巴巴美股99.59+2.1%

總理李強周一主持國務院常務會議，要求着力固本培元，推動中國經濟持續回升向好，伺機出台新的政策舉措。會議要求調整優化房地產政策，根據不同需求、不同城市推出有利於房地產市場平穩健康發展的舉措，加快研究構建房地產業新發展模式。夜期升27點，報20230點。

【港股反彈】一文看清中國下半年刺激措施

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】馬雲創辦「一米八科技」　不是講身高而是講農業？

北水走資60億 ETF短炒走資共74億

港股成交大增至1826億元，北水參與買賣交投活躍，合計買賣成交627億元，按日大增179億元或40%，不過，全日淨流出59.6億元，反映北水近日走勢反覆，短綫炒賣港股ETF，國指ETF （02828） 走資38億，盈富基金 （02828） 走資36億元。

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科指7月大升16% 恒指全月升1162點

來到7月最後一個交易日，港股上演「七翻身」，雖然恒指今日高開低走，全日升162點，報20078點，整個7月，恒指累升1162點或約6.2%，返回兩萬關兼5月中旬水平。同時，今日大市成交額達1825億元，創今年1月30日新高。

  • 恒指7月升1162點或6.1%
  • 國指升474點或7.4%
  • 科指升638點或16.3%
恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
美團146.3+2.7+35-
阿里巴巴97.5+1.7+3025
騰訊354.4+1.1+1915
金沙29.75-3.4-5-
中移動64.1-1.4-99
友邦77.4-0.7-10418

海底撈飆12% 碧桂園孖寶倒插逾6% 恒大汽車彈近60%

股份方面，海底撈 （06862） 發盈喜後升12%。碧桂園 （02007） 發盈警倒跌6.5%，連帶碧桂園服務 （06098） 跌8%。世茂集團 （00813） 復牌跌近66%。至於恒大汽車 （00708） 則飆近60%。

焦點股份及港股日誌：

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【大行報告】

【大行報告│電動車】摩通：應關注小鵬5個重要基本面及戰略性問題　調升至「中性」、目標價升八成

【大行報告│293】星展：高端休閒旅遊需求強料國泰航空收益率維持高位　調升目標價22%

即市走勢：

【03：00】夜期收市再升145點，以接近全晚高位收市，收報20348點

【20：53】【業績｜醫藥股】和黃醫藥中期轉賺1.69億美元　調整管線產品優次助降研發開支20%

【20：44】【業績｜信義系】信義玻璃半年少賺35%　中期息削35%至26仙

【20：39】【業績｜信義系】信義能源中期息削56%至3.4仙　上半年少賺9%

【20：34】【港股反彈】一文看清中國下半年刺激措施

【20：24】【盈喜｜快手1024】快手預告上半年扭虧為盈賺逾5.6億人幣　期內用戶規模增長、變現策略推動收入

【20：00】【網絡安全】數碼通SmarTone推三招助客識別詐騙訊息　提醒公司通訊連結只使用官方域名

【19：25】【業績│光伏股】信義光能半年純利倒退27%至14億元、息減少25%至7.5仙　CEO：毛利水平料下半年可改善（第二版）

【18：59】【大行報告│1083】花旗料港華智慧能源上半年純利跌48.5%、受三因素拖累　列入30日負面催化劑觀察名單

【18：54】夜期升14點，報20217點。

【18：43】【業績｜航運股】太平洋航運中期少賺82%、中期息削至6.5港仙　預計短期乾散貨運租金持續受壓

【18：11】【美團3690】KeeTa 8月起九龍外賣範圍擴大一倍　麥當勞成「一人飯堂」專區最受歡迎餐廳

【17：37】【香港經濟】香港次季負資產宗數降48%　所涉住宅按揭金額縮至174億

【17：15】【香港經濟】港府今財年首3個月錄赤字553億　財政儲備降至7795億

【16：37】【內房危機】陳啟宗：部分內房「唔掂是基因問題」　寧買可控性較大的靚地皮、也無本事拯救財困內房項目

【16：35】【內房危機】富力地產不再委托惠譽對公司進行評級

【16：28】【會計監管】會財局：許多核數師低估有效審計計劃的重要　籲及早開始審計

【16：10】恒指高開低走，全日升162點，報20078點，成交達1825億元。海底撈 （06862） 升12%。而碧桂園 （02007） 倒跌6.5%。碧桂園服務 （06098） 跌8%。

【16：00】恒指U盤前升128點，報20045點。

【15：55】中國儒意 （00136） 跌11%，報2.34元，成交額錄3.4億元。

【15：54】【內房危機】遠洋集團境內債務展期遇阻　據報近半持有人拒延期方案

【15：43】恒生科指高開低走，升幅收窄至1.8%，報4544點。

【15：40】碧桂園孖寶向下，碧桂園 （02007） 跌6.5%。碧桂園服務 （06098） 跌8.2%。

【15：21】汽車股向好，吉利 （00175） 升3.1%，報11.28元。比亞迪 （01211） 升2.3%，報277.4元。蔚來 （09866） 升6.4%，小鵬 （09868） 升2.9%，理想 （02015） 升3.4%，恒大汽車 （00708） 升49%。

【15：10】恒生升幅縮至204點，報20120點。

【14：47】滙豐 （00005） 升0.7%，報65.25元。【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元

【14：09】碧桂園 （02007） 由早上曾升逾8%，午後倒插4.1%，報1.62元。碧桂園服務 （06098） 跌5.8%，報9元。

【13：07】金沙 （01928） 高開低走，挫4%，報29.6元。

【13：00】恒指午後升286點，報20202點。恒生科指升3.2%，報4609點。

【12：53】【恒大危機】恒大清盤呈請聆訊押後至10月30日處理　待債務重組進展

【12：36】【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司　高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？

【12：35】【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS　奈雪的茶：大股東無減持或質押意圖（第二版）

【12：26】【中銀香港2388】中銀8月6日凌晨至上午7時系統維護　期間網上銀行、手機銀行、櫃員機等多項服務暫停

【12：22】【業績│本港地產股】恒隆地產半年基本純利增長0.4%至22.25億元、息0.18元　透過資產優化和回收資本強化港物業組合

【12：00】恒指半日升292點，報20208點，成交額為995億元。

【11：52】【港元拆息】1個月HIBOR未見頂　隔夜息近5.6厘創半年結後新高

【11：40】比亞迪 （01211） 曾升3%至279.4元，一度重上2022年8月24日股神巴菲特首次沽出比亞迪時的277.1016平均價，同時亦是多次減持的最高價格。比亞迪現升1.5%，報275.4元。

【11：33】世茂 （00813） 跌63%，報1.63元，創8年低。可是，世茂服務 （00873） 則升12.9%，報1.92元。

【11：24】藍籌股中，金沙 （01928） 跌2.8%，中移動 （00941） 跌1.5%。

【11：09】恒指升幅收窄至270點，報20189點。

【10：50】消費餐飲股造好，海底撈 （06862） 升13.7%，頤海 （01579） 升6%，九毛九 （09922） 升7.6%，呷哺呷哺 （00520） 升8%。至於體育用品股李寧 （02331） 升6%，安踏 （02020） 升4.7%。

【10：41】【異動股】發改委：擴大新能源汽車消費「蔚小理」升4%至8%　恒大汽車飈近六成

【10：30】恒生科指升4%，二綫科技股走強，萬國數據 （09698） 升8%，嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 升7%，金蝶 （00268） 升6.8%。

【10：29】【中國經濟】內地7月製造業PMI升至49.3、連續4個月低於50　非製造業PMI回落至51.5遜預期

【10：23】富力 （02777） 和佳兆業 （01638） 分別升26%和23%。合景泰富 （01813） 升16%。融創 （01918） 升14%。

【10：10】恒指升403點，報20320點，創三個月高。

【10：09】【內房危機】京穗深住建部紛表態促內房平穩健康發展　內房股物管股齊彈

【10：08】恒大汽車 （00708） 曾一度升近六成見1.98元，現升勢回順，升42%，報1.75元。

【10：00】【大行看法】瑞士百達資管黃思遠：儲局已進入加息尾聲、將更關注基本面　應如何揀科技相關股？

【09：55】龍湖 （00960） 再升8.3%，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 升逾2%。新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 升逾5%。

【09：42】恒大汽車 （00708） 反彈兩成，報1.49元，成交額錄4901萬元。

【09：40】恒指曾升423點，高見20339點。

【09：35】恒生科指升3.8%，報4639點。科指成分股全錄升幅，蔚來 （09866） 升一成，小鵬 （09868） 升9.9%，金碟 （00268） 升9.9%。

【09：33】香港資源控股 （02882） 現升37.9%，報0.8元。

【09：32】【盈喜｜餐飲股】海底撈升逾一成　預計中期持續經營業務淨利潤22億元　疫後客流量增加、翻台率提升

【09：30】香港資源控股 （02882） 高開17.2%，報0.68元。六福 （00590） 升1%，報20.9元。

【珠寶股】六福集團斥1.86億收購香港資源5成股份及兩批可換股債　無意私有化、冀加強「金至尊」品牌控制權

【09：28】康方生物 （09926） 升3.8%，報44.6元。公司發盈喜，預期於截至6月底止上半年將錄得利潤不低於23億元人民幣，而上年同期內虧損約為6.91億元。此乃公司首次實現半年度盈利。

【09：20】恒指高開320點，報20237點。海底撈 （06862） 升11%。世茂集團 （00813） 復牌跌54%。

【內房業績】世茂813兩年虧損486億人幣　下周一復牌

【09：15】恒指期貨升224點，報20188點。

【09：00】【大行看法】霸菱方偉昌料港股呈上落市格局　市場對業績期預期低

【08：58】【盈警｜內房】碧桂園發盈警　料上半年由盈轉虧

【08：41】香港資源控股 （02882） 和世茂集團 （00813） 復牌。

【08：39】恒指黑期升201點，報20112點。

【08：16】【盈警｜資源股】五礦資源發盈警　料上半年轉虧5880萬美元

【08：00】【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS　搶先6家內地茶飲IPO前部署資本動作？

【07：57】【環保股】粵豐環保獲北大嶼山廢物轉運站等合約　總值逾28億元

【07：45】【Morning精點】港人遊日因一原因滙價可差4000元？｜強烈熱帶風暴卡努料往西北偏北移動

【07：30】上周五中概股指數大升7%，收報7809點。騰訊、阿里巴巴、美團ADR均升逾2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】上周五美國道指升176點，報35459點；標指升44點，報4582點；納指升266點或1.9%，報14316點。Tesla（美：TSLA）升4.2%。

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編輯：姚卓然

 

 

 

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