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【大行看法】瑞士百達資管黃思遠：儲局已進入加息尾聲、將更關注基本面　應如何揀科技相關股？

股市 10:00 2023/07/31

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美國聯儲局7月一如預期加息0.25厘，瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠相信，聯儲局這次會議並無引起多少火花，這種情況已經很久未出現過，故相信儲局已進入加息尾聲，未來會更加關注基本面，特別是長期的結構性增長主題。

對於業績期，他預計，各大公司的業績都是「低於較高預期但優於較低預期」，但主要的長期結構性增長趨勢仍保持穩健。目前的股市還是比較強調獲取主動收益，而非單純跟隨大市表現。鑑於目前現金收益率高達5.3%，但投資者保留資金，不作投資的機會成本亦頗高，當他們意識到這種機會成本的存在時，將對股市帶來利好。

黃思遠又指，近期美企業績再次印證科技龍頭企業長期增長的潛力，而半導體則是現代科技主題的基礎，而特定的生態系統及小眾科技將佔據大部分增值份額。該行認為該等板塊後市的投資機遇主要包括技術領先優勢、運算能力、數據及垂直行業，而人工智能支出將會蠶食傳統技術投資支出。

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編輯：袁諾曦

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