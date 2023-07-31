▲ 【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS 搶先6家內地茶飲IPO前部署資本動作？

內地茶飲店陸續傳出上市消息，包括滬上阿姨、茶百道、購的蜜、霸王茶姬、新時沏及古茗等被曝正在準備赴香港或美國IPO。作為內地珍珠奶茶連鎖店中，香港上市第一股奈雪的茶 （02150） 近日疑有資本動作，有大戶上周二（25日）將2億股或11.7%奈雪的茶存入中央結算系統（CCASS），以當日收市價5.24元計，貨值10.5億元。

由股份數目推算，估計是奈雪的茶創辦人兼大股東趙林及彭心夫婦將部份持股存入CCASS，而時機正值，滬上阿姨、茶百道、購的蜜、新時沏及古茗傳出已鎖定在港上市，霸王茶姬則赴美上市，至於內地最大茶飲店蜜雪冰城則仍未決定上市地點。

大額存倉行動被視融資先兆

目前奈雪的茶最大股東為趙林及彭心夫婦，持有9.77億股或57.0%；其次是新三板上市的深圳市天圖投資管理，持有1.70億股或9.87%；第三為亞洲私募基金PAG Capital，持有9062.23萬股或5.28%；以及奈雪的茶僱員激勵平台Forth Wisdom，持有9001.36萬股或5.25%。

由於只有趙林及彭心夫婦持股超過2億股，意味今次存倉行動極有可能是由二人發起，CCASS資料顯示，該批奈雪的茶股份均轉入招銀國際倉位。一般而言，大額存倉行動被視為先舊後新方式配股融資、大股東減持或抵押等資本動作先兆。此前，奈雪的茶已在股東周年大會通過授權董事配發、發行最多20%現有股份。

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記者：李哲毅