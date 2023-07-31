【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS　奈雪的茶：大股東無減持或質押意圖（第二版）

▲ 【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS 搶先6家內地茶飲IPO前部署資本動作？

內地茶飲店陸續傳出上市消息，6家連鎖茶飲店被曝正在準備赴香港或美國IPO。作為內地珍珠奶茶連鎖店中，首家在香港上市的奈雪的茶 （02150） 近日疑有資本動作，有大戶上周二（25日）將2億股或11.7%奈雪的茶存入中央結算系統（CCASS），以當日收市價5.24元計，貨值10.5億元。

由股份數目推算，估計是奈雪的茶創辦人兼大股東趙林及彭心夫婦將部份持股存入CCASS。該批貨存入時機正夕外電引述消息，滬上阿姨、茶百道、購的蜜、霸王茶姬、新時沏及古茗等內地茶飲店正爭取境外上市。

奈雪的茶：大股東無減持或質押意圖

奈雪的茶回覆內媒查詢時指，大股東上周將部分紙質股票轉存入招銀國際賬戶（紙質轉電子），屬於正常的轉戶流程。據悉，公司沒有再融資計劃，大股東亦未表示減持或質押意圖。

奈雪的茶周一早市最多升近7%，高見5.8元，中午收報5.39元，倒跌約0.9%，成交7810萬元。

6大內地茶飲店據報部署境外上市

大額存倉行動被視融資先兆

目前奈雪的茶最大股東為趙林及彭心夫婦，持有9.77億股或57.0%；其次是新三板上市的深圳市天圖投資管理，持有1.70億股或9.87%；第三為亞洲私募基金PAG Capital，持有9062.23萬股或5.28%；以及奈雪的茶僱員激勵平台Forth Wisdom，持有9001.36萬股或5.25%。

由於只有趙林及彭心夫婦持股超過2億股，意味今次存倉行動極有可能是由二人發起，CCASS資料顯示，該批奈雪的茶股份均轉入招銀國際倉位。一般而言，大額存倉行動被視為先舊後新方式配股融資、大股東減持或抵押等資本動作先兆。此前，奈雪的茶已在股東周年大會通過授權董事配發、發行最多20%現有股份。

（第二版加入奈雪的茶回應）

相關文章：

【新股IPO】至少6家內地珍珠奶茶製造商據報排隊赴香港或美國上市 奈雪的茶前車可鑑？

【異動股｜餐飲】奈雪的茶午後炒高10% 宣布開放加盟

記者：李哲毅