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【港息飈升】港元拆息高企5厘 隔日拆息叫價近7厘 超最優惠利率
股市 22:51 2023/07/30
港元水緊，港元拆息高企5厘以上，彭博系統顯示，隔日拆息（明日借、後日還）更達6.3658/6.7892厘水平，超越多間銀行的最優惠利率，港元滙價兌每美元升破7.8關，收報7.7968，創今年收市高位。
- 上周五港元拆息：
- 隔夜：5.22667厘
- 一周：5.30262厘
- 1個月：5.27119厘
- 3個月：5.28268厘
- 6個月：5.29488厘
- 1年：5.43863厘
|各銀行最新港元最優惠利率：
|銀行
|港元最優惠利率（P）
|滙豐
|5.75厘→5.875厘
|恒生
|5.75厘→5.875厘
|中銀香港
|5.75厘→5.875厘
|渣打香港
|6厘→6.125厘
|東亞
|6厘→6.125厘
|南商
|5.75厘→6.125厘
|花旗
|6厘→6.125厘
|工商銀行（亞洲）
|6厘→6.125厘
美拆息未升停，值得留意的是，美元拆息（LIBOR）被廢除後，仍保留發布不具代表性的1個月、3個月及半年報價，直至2014年9月。
美元1個月拆息報5.43528厘、3個月拆息報5.63352厘，6個月拆息報5.87626厘。
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記者：譚志偉
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