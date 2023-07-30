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【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率

股市 22:51 2023/07/30

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【港息飈升】港元拆息高企5厘　隔日拆息叫價近7厘　超最優惠利率

港元水緊，港元拆息高企5厘以上，彭博系統顯示，隔日拆息（明日借、後日還）更達6.3658/6.7892厘水平，超越多間銀行的最優惠利率，港元滙價兌每美元升破7.8關，收報7.7968，創今年收市高位。

  • 上周五港元拆息
  • 隔夜：5.22667厘
  • 一周：5.30262厘
  • 1個月：5.27119厘
  • 3個月：5.28268厘
  • 6個月：5.29488厘
  • 1年：5.43863厘
各銀行最新港元最優惠利率：
銀行港元最優惠利率（P）
滙豐5.75厘→5.875厘
恒生5.75厘→5.875厘
中銀香港5.75厘→5.875厘
渣打香港6厘→6.125厘
東亞6厘→6.125厘
南商5.75厘→6.125厘
花旗6厘→6.125厘
工商銀行（亞洲）6厘→6.125厘

美拆息未升停，值得留意的是，美元拆息（LIBOR）被廢除後，仍保留發布不具代表性的1個月、3個月及半年報價，直至2014年9月。

美元1個月拆息報5.43528厘、3個月拆息報5.63352厘，6個月拆息報5.87626厘。

【香港加息】渣打禤惠儀：最優惠利率和港元拆息間息差很窄　有條件可再考慮加P

【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘　活期存息可加至1厘超大行

【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？

記者：譚志偉

港股 外滙 銀行 美元 港元 拆息 定期存款 貨幣政策 滙豐控股（00005）
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