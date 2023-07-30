▲ 【港息飈升】港元拆息高企5厘 隔日拆息叫價近7厘 超最優惠利率

港元水緊，港元拆息高企5厘以上，彭博系統顯示，隔日拆息（明日借、後日還）更達6.3658/6.7892厘水平，超越多間銀行的最優惠利率，港元滙價兌每美元升破7.8關，收報7.7968，創今年收市高位。

上周五港元拆息 ：

： 隔夜：5.22667厘

一周：5.30262厘

1個月：5.27119厘

3個月：5.28268厘

6個月：5.29488厘

1年：5.43863厘

各銀行最新港元最優惠利率： 銀行 港元最優惠利率（P） 滙豐 5.75厘→5.875厘 恒生 5.75厘→5.875厘 中銀香港 5.75厘→5.875厘 渣打香港 6厘→6.125厘 東亞 6厘→6.125厘 南商 5.75厘→6.125厘 花旗 6厘→6.125厘 工商銀行（亞洲） 6厘→6.125厘

美拆息未升停，值得留意的是，美元拆息（LIBOR）被廢除後，仍保留發布不具代表性的1個月、3個月及半年報價，直至2014年9月。

美元1個月拆息報5.43528厘、3個月拆息報5.63352厘，6個月拆息報5.87626厘。

【香港加息】渣打禤惠儀：最優惠利率和港元拆息間息差很窄 有條件可再考慮加P

【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘 活期存息可加至1厘超大行

【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘 一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？

記者：譚志偉