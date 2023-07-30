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【恒大危機】恒大物業：已執行內控顧問建議完成整改　繼續停牌

股市 22:06 2023/07/30

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【恒大危機】恒大物業：已執行內控顧問建議完成整改　繼續停牌

恒大系消息不斷，恒大物業 （06666） 周日（30日）發公告指，早前顧問致同已出具內部控制評估報告，公司已接納並執行內控顧問建議，現時已完成整改工作，但會繼續停止買賣。

市場關注恒大物業134億存單被質押，然而擔保所獲資金均流入中國恒大 （03333） 。據恒大物業內控評估報告，集團被指對外質押擔保的內控機制存在缺失，包括未有建立對外質押擔保的風險評估機制、 對外質押擔保的立項及審批均由中國恒大集團發起及進行決策，以及集團未有對對外質押擔保的文件進行保管及歸檔管理。

恒大物業表示，已接納並執行內控顧問建議，已完成整改工作，包括已編製及通過《物業集團對外擔保管理制度》，制度內的所有流程均只有集團管理層參與，並未有中國恒大集團的管理層參與決策。

恒大物業提到，該制度訂明公司如需對控股子公司以外的其他單位提供擔保，該些單位需要符合特定條件且有較強償債能力，所有對外質押擔保均必須經董事會會議審議通過後方可開展業務。

內控評估報告提到，恒大物業對募集資金的使用、監管及披露的內控機制存在缺失，包括未有披露募集資金用途變更等。恒大物業指，已編製及通過《物業集團募集資金管理制度》以涵蓋募集資金存儲、使用、用途 變更、管理與監督等重要流程的內容。

恒大物業指，新制度訂明募集資金應當存放於經董事會審批的募集資金專項賬戶，該專戶不得存放募集資金以外的資金或用作其他用途。募集資金的使用須與發行申請文件的承諾相一致，不得隨意變更資金用途，確須改變的，應當經董事會審議通過並公告後方可變更；董事會每半年對募集資金使用情況進行專項核查，並在年度報告及半年度報告時一併披露。

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記者：李哲毅

港股 恒大物業（06666） 中國恒大（03333）
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