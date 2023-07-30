【珠寶股】六福集團斥1.86億收購香港資源5成股份及兩批可換股債　無意私有化、冀加強「金至尊」品牌控制權

▲ 【珠寶股】六福集團斥1.86億收購香港資源5成股份及兩批可換股債 冀加強「金至尊」品牌控制權

珠寶股六福集團 （00590） 公布，斥資共1.86億元收購香港資源 （02882） 3名大股東1.36億股或50.49%股份，以及兩批可換股債券。今次收購觸發六福集團提出以每股0.7元全購香港資源，較後者上周五停牌前的0.58元溢價20.7，不過六福集團表明無意私有化香港資源。香港資源周一復牌。

今次收購主要涉及3項交易，1）六福集團收購香港資源主席李檸的7.85%股份，涉資1480.99萬元；2）收購香港資源聯席主席王朝光的24.1%及首批可換股債券，分別涉資4450萬及5600萬元；3）收購大股東段廣志的18.54%股份及第2批可換股債券，分別涉資3500萬。

另外，香港資源出售其新媒體營銷服務業務Brand New Management予李檸，涉資900萬元。

六福集團：收購鞏固「金至尊」控制權

六福集團稱，現時集團與香港資源各佔5成「金至尊」品牌的零售及特許經營業務，今次收購香港資源股份可鞏固六福對「金至尊」業務和品牌的控制權，並可釋放「金至尊」的品牌潛力，並與六福業務實現協同效應， 以優化其業務架構。

交易完成時，六福集團方方將持有1.39億股香港資源或51.40%，以及兩批可換股債券，該批可換股債券的換股價為0.65元，涉1.3億股。

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記者：李哲毅