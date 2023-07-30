  • 28°C
香港時間 : 2023730日 (週日) 22:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珠寶股】六福集團斥1.86億收購香港資源5成股份及兩批可換股債　無意私有化、冀加強「金至尊」品牌控制權

股市 21:34 2023/07/30

分享：

分享：

【珠寶股】六福集團斥1.86億收購香港資源5成股份及兩批可換股債　冀加強「金至尊」品牌控制權

珠寶股六福集團 （00590） 公布，斥資共1.86億元收購香港資源 （02882） 3名大股東1.36億股或50.49%股份，以及兩批可換股債券。今次收購觸發六福集團提出以每股0.7元全購香港資源，較後者上周五停牌前的0.58元溢價20.7，不過六福集團表明無意私有化香港資源。香港資源周一復牌。

今次收購主要涉及3項交易，1）六福集團收購香港資源主席李檸的7.85%股份，涉資1480.99萬元；2）收購香港資源聯席主席王朝光的24.1%及首批可換股債券，分別涉資4450萬及5600萬元；3）收購大股東段廣志的18.54%股份及第2批可換股債券，分別涉資3500萬。

另外，香港資源出售其新媒體營銷服務業務Brand New Management予李檸，涉資900萬元。

六福集團：收購鞏固「金至尊」控制權 

六福集團稱，現時集團與香港資源各佔5成「金至尊」品牌的零售及特許經營業務，今次收購香港資源股份可鞏固六福對「金至尊」業務和品牌的控制權，並可釋放「金至尊」的品牌潛力，並與六福業務實現協同效應， 以優化其業務架構。

交易完成時，六福集團方方將持有1.39億股香港資源或51.40%，以及兩批可換股債券，該批可換股債券的換股價為0.65元，涉1.3億股。

相關文章：

【珠寶股】六福升近3%　第一季同店銷售按年升67%　港澳市場同店銷售升75%

【業績︱珠寶股】六福去年度純利少賺7.7%、末期息55仙　股息率達4.7厘　股價績後挫一成

記者：李哲毅

香港資源控股（02882） 港股 六福集團（00590）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【電訊股】劉烈宏辭任中國聯通董事長兼首席執行官　上周已獲委任為國家數據局首任局長

下一篇文章

【盈喜｜餐飲股】海底撈預計中期持續經營業務淨利潤22億元　疫後客流量增加、翻台率提升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【螞蟻IPO】國家通訊社《中新網》：螞蟻短期上市可能性不大
【螞蟻IPO】國家通訊社《中新網》：螞蟻短期上市可能性不大
【廖碧兒前男友】神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家　晚上反擊：報道誹謗、無義務公開財務（第二版）
【廖碧兒前男友】神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家　晚上反擊：報道誹謗、無義務公開財務（第二版）
【恒大危機】中國恒大附屬恒大地產6月底止債務曝光：未清償到期債務近2875億、逾期商票2447億
【恒大危機】中國恒大附屬恒大地產6月底止債務曝光：未清償到期債務近2875億、逾期商票2447億
【恒指夜期+ADR】中概股指數狂飈7%　夜期收市升196點破2萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數狂飈7%　夜期收市升196點破2萬關（不斷更新）
【銀債2023】1萬入場費、5厘保底銀色債券7.28至8.9接受認購　首日反應熱烈　一文看清最新申請反應（不斷更新）
【銀債2023】1萬入場費、5厘保底銀色債券7.28至8.9接受認購　首日反應熱烈　一文看清最新申請反應（不斷更新）
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款