【盈喜｜餐飲股】海底撈升逾一成　預計中期持續經營業務淨利潤22億元　疫後客流量增加、翻台率提升

▲ 【盈喜｜餐飲股】海底撈預計中期持續經營業務淨利潤22億元 疫後客流量增加、翻台率提升

火鍋股海底撈 （06862） 發盈喜，預計上半年持續經營業務收入不低於188億元（人民幣，下同），按年增加逾23.7%；持續經營業務淨利潤不低於22.00億元，去年同期為7200萬元。

海底撈周一（31日）高開11.1%，報21.65元。

海底撈去年分拆海外業務特海國際 （09658） 上市，餘下業務歸類為持續經營業務。

海底撈指出，上半年隨著針對新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉；及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目按年增加，帶動持續經營業務中期收入增長。

海底撈提到，利潤增加主要由於翻台率提升，內部管理及營運改善，餐廳經營效率提升。海底撈又稱，上半年一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作，同時亦嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

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記者：李哲毅