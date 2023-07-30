hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【外圍一周前瞻】蘋果及亞馬遜業績將揭盅 聚焦周五美非農就業人口報告（附數據表）
股市 20:29 2023/07/30
美國聯儲局議息後，本周美股焦點轉為大型科技股業績及就業數據，市場預期本周五（8月4日）公布的7月非農就業人口增長20萬，失業率維持3.6%。雖然就業增長持續放緩，但減速不足以緩解工資增長的憂慮，令市場對利率走勢的預期更明確。
業績方面則宜主要關注蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜（美︰AMZN）、高通（美︰QCOM）、AMD（美︰AMD）。
另外，英倫銀行將於周四（3日）公布議息結果，預期加息0.25厘，將利率推升至5.25厘。而歐元區本周將會公布7月CPI數據，以及第二季GDP初值。
美股上周造好，道指全周升231點，收報35459點，納指全周升2%，收報14316點，標指全周升1%，收報4582點。
|本周美國重點數據及業績
|日期
|項目
|預測
|前值
|01/08
|美國7月ISM製造業PMI
|46.9
|46
|美國6月營建支出（按月）
|＋0.6%
|＋0.9%
|業績：
盤前-Uber、輝端、Caterpillar
盤後-AMD、星巴克、Pinterest
|02/08
|美國7月ADP就業人數
|18.3萬
|49.7萬
|業績：盤後-PayPal、高通、Etsy
|03/08
|美國首次申領失業救濟金人數
|22.7萬
|22.1萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|172.3萬
|169萬
|美國7月ISM服務業PMI
|53
|53.9
|業績：盤後-Amazon、Apple、coinbase、airbnb
|04/08
|美國7月非農就業人口報告
|20萬
|20.9萬
|美國7月失業率
|3.60%
|3.60%
|美國平均時薪（按月）
|＋0.3%
|＋0.4%
相關文章：
【港元拆息】美國加息後1個月HIBOR升至近5.25厘、創16年高 港元升穿7.8
【美股焦點】美銀：美國實際利率仍然偏低 不足令美股AI泡沫爆破
編輯：袁諾曦
看文章 ・ 賺取 ET Points