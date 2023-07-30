▲ 【外圍一周前瞻】蘋果及亞馬遜業績將揭盅 聚焦周五美非農就業人口報告（附數據表）

美國聯儲局議息後，本周美股焦點轉為大型科技股業績及就業數據，市場預期本周五（8月4日）公布的7月非農就業人口增長20萬，失業率維持3.6%。雖然就業增長持續放緩，但減速不足以緩解工資增長的憂慮，令市場對利率走勢的預期更明確。

業績方面則宜主要關注蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜（美︰AMZN）、高通（美︰QCOM）、AMD（美︰AMD）。

另外，英倫銀行將於周四（3日）公布議息結果，預期加息0.25厘，將利率推升至5.25厘。而歐元區本周將會公布7月CPI數據，以及第二季GDP初值。

美股上周造好，道指全周升231點，收報35459點，納指全周升2%，收報14316點，標指全周升1%，收報4582點。

本周美國重點數據及業績 日期 項目 預測 前值 01/08 美國7月ISM製造業PMI 46.9 46 美國6月營建支出（按月） ＋0.6% ＋0.9% 業績：

盤前-Uber、輝端、Caterpillar

盤後-AMD、星巴克、Pinterest 02/08 美國7月ADP就業人數 18.3萬 49.7萬 業績：盤後-PayPal、高通、Etsy 03/08 美國首次申領失業救濟金人數 22.7萬 22.1萬 美國連續申領失業救濟金人數 172.3萬 169萬 美國7月ISM服務業PMI 53 53.9 業績：盤後-Amazon、Apple、coinbase、airbnb 04/08 美國7月非農就業人口報告 20萬 20.9萬 美國7月失業率 3.60% 3.60% 美國平均時薪（按月） ＋0.3% ＋0.4%

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編輯：袁諾曦