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【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元

股市 19:52 2023/07/30

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【HSBC滙豐業績】滙豐8.1公布次季成績表　券商估HIBOR反彈撐淨息差、稅前利潤料飆至80億美元

銀行重榜股滙豐控股 （00005） 即將周二（8月1日）公佈次季成績表，市場預計HIBOR（香港銀行同業拆息）反彈，支撐淨息差按季改善，然而貸款增長依然疲軟，而且市場不確定性仍限制財富管理收入。

匯豐綜合券商平均預測，次季列賬基準收入159.89億美元，當中淨利息收益90.21億元，預期信貸損失為9.14億美元，較去年同期的4.48億有所增加；稅前利潤79.56億美元。

值得留意是，由於滙豐採用新會計安排，去年滙豐次季基數將會重列，令券商預測基礎略有分歧，按年變幅數字亦有所差異。大摩料滙豐上季稅前利潤按年彈64%至81.95億美元；高盛則料滙豐列帳稅前利潤按年增46%至83.03億元。

大摩：若滙豐貸款損失較低 有助年內表現

大摩近日發表報告分析香港銀行業指，第2季HIBOR反彈有助淨息差期內水平，特別與強勁首季相比，料滙豐收入表現良好。大摩提到，上季貸款增長依然疲軟，預計明年才可能出現復甦，儘管資產管理規模流入強勁，但市場不確定性仍限制滙豐財富管理收入。

大摩提到，香港整個地區信貸質量依然強勁，認為若貸款損失費用較低的話，有助滙控今年表現，又預計滙豐將進一步宣布股票回購。

高盛：利率上調對存款利率傳導影響未顯著提高

高盛月初發表報告，認為在當前HIBOR大約5%水平持續的支持下，淨息差年內保持相對較高的水平，而最近利率上調對存款利率傳導影響並未比之前顯著提高，進一步支持其連續看好淨利差的觀點。

高盛認為，銀行今年淨息差預計將增加約25個基點，其中23年上半年平均增加約45個基點，使銀行平均ROE提高約250至300個基點，達到約10%，並在2024年保持該水平。

高盛稱，部分銀行淨息差收入佔比較高，因此對美聯儲減息的敏感性較大，但料滙豐及渣打等國際銀行表現將比本地銀行更好，因為屆時其手續費收入和貸款增長可以抵消淨息差的下降。

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