【HSBC滙豐業績】滙豐第2季稅前盈利88億美元勝預期　派息10美仙、擬進一步20億美元回購

HSBC滙豐 （00005） 第2季列帳基準稅前利潤88億美元，勝預期，公布第二次股息每股0.1美元、最多達20億美元的今年第2輪股份回購之方式回饋股東。

集團行政總裁祈耀年表示，滙豐上半年表現強勁，並有信心實現2023及2024年修訂後的有形股本回報率目標約15%。世界各地均普遍錄得利潤，淨利息收益表現強勁，加上持續嚴控成本，推動環球業務收入增長。集團能以每股0.1美元的第二次股息和最多達20億美元的2023年第二輪股份回購之方式回饋股東，並預期集團日後仍擁有雄厚的資本分派能力。

上半年滙豐列帳基準除稅前利潤216.6億美元，按年增1.5倍。當中包括撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值21億美元，以及收購英國矽谷銀行錄得的暫計增益15億美元。上半年收入達368.76億美元，按年增50.2%。收入增加乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升而增長所致，此外亦包括與法國計劃出售事項和英國收購事項相關的影響。

預期信貸損失及其他信貸減值準備（ECL）在上半年為13億美元，按年增23%。滙豐指，最新ECL反映儘管通脹壓力持續，但大多數市場的前景更趨穩定。今年上半年的提撥包括與中國內地商⽤物業行業有關的3億美元，以及英國工商金融業務的提撥。

今年回報指引向上修訂 包括有形股本回報率、淨利息收益

集團就今年前景方面提到修訂2023及2024年的回報指引。據環球政策利率市場目前預示的趨勢，滙豐現時的目標是在2023及2024年實現約15%的有形股本回報率，當中不包括重大收購和出售的影響。滙豐已將今年淨利息收益全年指引上調至350億美元以上。儘管利率前景依然樂觀，滙豐預計隨着短期利率上升，重心將繼續轉向定期存款。

滙豐仍然預計2023年預期信貸損失提撥將佔貸款總額平均值約40個基點。未來經濟前景仍然存在一定程度不確定性，尤其是英國，滙豐亦正監控中國內地商用物業行業相關的風險承擔。中長期而言，繼續使用平均貸款30至40個基點的範圍規劃預期信貸損失提撥。

集團擬將普通股權一級比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，並力求於長期降低此範圍。此外，2023及2024年派息率為50%，當中不包括重大須予注意項目。滙豐已宣布派發第二次股息每股0.1美元，並擬展開最多達20億美元的進⼀步股份回購。預計股份回購即將展開，並將於3個月內完成。2023年及以後的進一步回購將視乎是否有適當的資本水平而定。

市場此前估滙豐稅前利潤80億美元

市場此前預料滙豐次季業績受惠於次季HIBOR（香港銀行同業拆息）反彈，支撐淨息差按季改善，可抵銷貸款增長、財富管理收入受累經濟和市況影響。綜合券商平均預測，滙豐次季列賬基準收入159.89億美元，當中淨利息收益90.21億元；預期信貸損失為9.14億美元，較去年同期的4.48億有所增加；稅前利潤79.56億美元。

值得留意是，由於滙豐採用新會計安排，去年滙豐次季基數將會重列，令券商預測基礎略有分歧，按年變幅數字亦有所差異。大摩料滙豐上季經調整稅前利潤按年彈35%至81.95億美元；高盛則料滙豐經調整稅前利潤按年增46%至83.03億元。

次季財務業績以外，市場預計滙豐剛完成20億美元回購計劃，將趁業績公布新一輪回購，以及派發季度股息。

大摩：若滙豐貸款損失較低 有助年內表現

大摩近日發表報告分析香港銀行業指，第2季HIBOR反彈有助淨息差期內水平，特別與強勁首季相比，料滙豐收入表現良好。大摩提到，上季貸款增長依然疲軟，預計明年才可能出現復甦，儘管資產管理規模流入強勁，但市場不確定性仍限制滙豐財富管理收入。

大摩提到，香港整個地區信貸質量依然強勁，認為若貸款損失費用較低的話，有助滙控今年表現，又預計滙豐將進一步宣布股票回購。

高盛：利率上調對存款利率傳導影響未顯著提高

高盛月初發表報告，認為在當前HIBOR大約5%水平持續的支持下，淨息差年內保持相對較高的水平，而最近利率上調對存款利率傳導影響並未比之前顯著提高，進一步支持其連續看好淨利差的觀點。

高盛預計，香港銀行今年利潤率將增加約25個基點，其中上半年達至45個基點，使銀行平均ROE提高約250至300個基點，達到約10%，並在2024年保持該水平。

高盛稱，部分銀行淨息差收入佔比較高，因此對美聯儲減息的敏感性較大，但料滙豐及渣打等國際銀行表現將比本地銀行更好，因為屆時其手續費收入和貸款增長可以抵消淨息差的下降。

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