【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前盈利88億美元勝預期　派息10美仙、擬進一步回購20億美元　績後彈近2%破頂

▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐第二季稅前盈利88億美元勝預期 派息10美仙、擬進一步回購20億美元

HSBC滙豐 （00005） 第2季列帳基準稅前利潤88億美元，按年增89%，勝預期。滙豐宣派第二次股息每股0.1美元，與上季相同，並會啟動年內第二輪回購，未來3個月完成最多20億美元回購，同樣與上季回購力度一致。滙豐公布業績後，午市再彈近2%，新報66.35元，再創逾5年新高。

滙豐與此同時上調有形股本回報率（RoTE）指引，由首季業績時所指的「2023年實現平均有形股本回報率至少12%」，更新為「2023及2024年有形股本回報率目標約15%」。

滙豐行政總裁祁耀年預期，日後仍有雄厚的資本分派能⼒，2023年及以後的進一步回購將視乎是否有適當的資本水平而定。

滙豐 第二季表現（美元） 按年變幅 上半年表現（美元） 按年變幅 淨經營收入（未計入預期信貸損失） 167.05億 +36% 368.76億 +50% —淨利息收入 93.05億 +35% 182.64億 +36% —淨費用收入 30.81億 +2% 60.85億 -2% —其他經營收入 43.19億 +87% 125.27億 +154% 預期信貸損失及其他信貸減值準備（ECL） 9.13億 +104% 13.45億 +23% 稅前盈利 87.71億 +89% 216.57億 +147% 列帳盈利 66.39億 +27% 169.66億 +113% 每股基本盈利 0.34 +31% 0.86 +115%

祈耀年表示，滙豐上半年表現強勁，世界各地均普遍錄得利潤，淨利息收益表現強勁，加上持續嚴控成本，推動環球業務收入增長。

上半年滙豐列帳基準除稅前利潤216.6億美元，按年增1.5倍。當中受惠於撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值21億美元，以及收購英國矽谷銀行錄得的暫計增益15億美元。

滙豐上半年收入達368.76億美元，按年增50.2%。

預期信貸損失及其他信貸減值準備（ECL）在上半年為13億美元，按年增23%。滙豐指，最新ECL反映儘管通脹壓力持續，但大多數市場的前景更趨穩定。今年上半年的提撥包括與中國內地商⽤物業行業有關的3億美元，以及英國工商金融業務的提撥。

單計第2季，滙豐列帳收入167.05億美元，按年增36%，但按季跌17%，稅前利潤87.71億美元，按年增89%，按季少32%。

今年回報指引向上修訂 包括有形股本回報率、淨利息收益

集團上修2023及2024年的回報指引，並解釋是因應環球政策利率市場目前預示的趨勢，而將今明兩年有形股本回報率目標訂為約15%，當中不包括重大收購和出售的影響。

滙豐最新2023年前景指引：

2023及2024年實現約15%的有形股本回報率 （上季指引：2023年至少達12%）

2023年淨利息收益全年指引上調⾄350億美元以上 （上季指引：最少340億美元）

2023年預期信貸損失提撥將佔貸款總額平均值約40個基點 （不變）

2023年營業⽀出增⻑⽬標定為約3% （不變）

普通股權⼀級比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，並⼒求於⻑期降低此範圍。 （不變）

2023及2024年派息率為50%（不變）

滙豐和同系恒生業績更多報道：

市場此前估滙豐稅前利潤80億美元

市場此前預料滙豐次季業績受惠於次季HIBOR（香港銀行同業拆息）反彈，支撐淨息差按季改善，可抵銷貸款增長、財富管理收入受累經濟和市況影響。綜合券商平均預測，滙豐次季列賬基準收入159.89億美元，當中淨利息收益90.21億元；預期信貸損失為9.14億美元，較去年同期的4.48億有所增加；稅前利潤79.56億美元。

值得留意是，由於滙豐採用新會計安排，去年滙豐次季基數將會重列，令券商預測基礎略有分歧，按年變幅數字亦有所差異。大摩料滙豐上季經調整稅前利潤按年彈35%至81.95億美元；高盛則料滙豐經調整稅前利潤按年增46%至83.03億元。

大摩：若滙豐貸款損失較低 有助年內表現

大摩近日發表報告分析香港銀行業指，第2季HIBOR反彈有助淨息差期內水平，特別與強勁首季相比，料滙豐收入表現良好。大摩提到，上季貸款增長依然疲軟，預計明年才可能出現復甦，儘管資產管理規模流入強勁，但市場不確定性仍限制滙豐財富管理收入。

大摩提到，香港整個地區信貸質量依然強勁，認為若貸款損失費用較低的話，有助滙控今年表現，又預計滙豐將進一步宣布股票回購。

高盛：利率上調對存款利率傳導影響未顯著提高

高盛月初發表報告，認為在當前HIBOR大約5%水平持續的支持下，淨息差年內保持相對較高的水平，而最近利率上調對存款利率傳導影響並未比之前顯著提高，進一步支持其連續看好淨利差的觀點。

高盛預計，香港銀行今年利潤率將增加約25個基點，其中上半年達至45個基點，使銀行平均ROE提高約250至300個基點，達到約10%，並在2024年保持該水平。

高盛稱，部分銀行淨息差收入佔比較高，因此對美聯儲減息的敏感性較大，但料滙豐及渣打等國際銀行表現將比本地銀行更好，因為屆時其手續費收入和貸款增長可以抵消淨息差的下降。

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