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【碧桂園系】楊惠妍突捐贈碧桂園服務20%股權　予家族基金會作慈善　降持股但保投票權

股市 19:50 2023/07/30

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【碧桂園系】楊惠妍突捐贈碧桂園服務20%股權　予家族基金會

碧桂園服務 （06098） 公告稱，控股股東、非執行董事兼董事會主席楊惠妍，向國強公益基金會（香港）捐贈6.7億股股權作慈善公益用途，佔碧服已發行股份約20%。國強公益基金會（香港）承諾將在十年內持有股份，並委託楊惠妍行使投票權，即捐贈不會對碧桂園服務實控權造成影響。

國強公益基金會是碧桂園 （02007） 創始人楊國強於2013年創立的非公募基金會。楊惠妍妹妹楊子莹為國強公益基金會（香港）的創始成員。

據公告指，國強公益基金會（香港）擬將捐贈股份將用作支持香港及粵港澳大灣區科學、教育文化、健康及青少年成長，資助弱勢群體、賑災以及內地鄉村振興等公益用途。

捐贈完成後，楊惠妍將直接及間接持有碧服5.4億股股份，佔公司已發行股份約16.12%。包括捐贈股份，她將繼續有12.2億股的投票權，佔公司已發行股份股票權約36.12%。

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【內房危機】碧桂園兩日兩澄清　畢馬威盡職調查消息不屬實

編輯：袁諾曦

港股 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）
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