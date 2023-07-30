【碧桂園系】楊惠妍突捐贈碧桂園服務20%股權　予家族基金會作慈善　降持股但保投票權

▲ 【碧桂園系】楊惠妍突捐贈碧桂園服務20%股權 予家族基金會

碧桂園服務 （06098） 公告稱，控股股東、非執行董事兼董事會主席楊惠妍，向國強公益基金會（香港）捐贈6.7億股股權作慈善公益用途，佔碧服已發行股份約20%。國強公益基金會（香港）承諾將在十年內持有股份，並委託楊惠妍行使投票權，即捐贈不會對碧桂園服務實控權造成影響。

國強公益基金會是碧桂園 （02007） 創始人楊國強於2013年創立的非公募基金會。楊惠妍妹妹楊子莹為國強公益基金會（香港）的創始成員。

據公告指，國強公益基金會（香港）擬將捐贈股份將用作支持香港及粵港澳大灣區科學、教育文化、健康及青少年成長，資助弱勢群體、賑災以及內地鄉村振興等公益用途。

捐贈完成後，楊惠妍將直接及間接持有碧服5.4億股股份，佔公司已發行股份約16.12%。包括捐贈股份，她將繼續有12.2億股的投票權，佔公司已發行股份股票權約36.12%。

相關文章：

【廖碧兒前男友】神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家 晚上反擊：報道誹謗、無義務公開財務（第二版）

【大行報告│內房股】美銀：政策加房企收入前景改善才令行業持續復甦 市場焦點轉至民企流動性 狠削碧桂園目標價逾40%

【內房危機】碧桂園兩日兩澄清 畢馬威盡職調查消息不屬實

編輯：袁諾曦