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Cardi B表演俾觀眾潑飲品 當場怒掟咪高峰落台反擊（有片）

環球社會熱點 09:05 2023/07/31

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不少外國歌手近月演出時，都曾遇到被歌迷投擲物品上台干擾表演的情況，而出名火爆的饒舌歌手Cardi B也無法倖免。Cardi B最近在戶外演唱會上唱歌時，就慘遭台下觀眾潑飲品，她隨即怒掟咪高峰下台反擊施襲者。

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Cardi B上周六（29日）於美國拉斯維加斯登台，她穿著一襲鮮橙色長裙賣力演唱歌曲《Bodak Yellow》之際，台下一名觀眾突然將手中一杯飲品潑向Cardi B。

點擊圖片放大
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Cardi B起初顫抖和神情錯愕，但很快就將咪高峰掟向該名觀眾。背景音樂持續播放，Cardi B整理一下儀容，而保安人員則於台下處理事件。

據悉，歌迷於事發當日捱著攝氏44度高溫等待兩小時，Cardi B才出場表演。Cardi B據報曾抱怨現場氣溫炎熱，開玩笑要求歌迷潑水為其降溫。

除了Cardi B外，Drake、Taylor Swift及Bebe Rexha都有類似經歷。其中Bebe Rexha上月在紐約演出時，更遭歌迷投擲的電話擊中臉部受傷，她隨即倒地無法繼續表演，被護送離場。

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責任編輯：鄭錦玲

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