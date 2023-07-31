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【英國王室】威廉度假別墅減租 平過住連鎖經濟型酒店

環球社會熱點 08:05 2023/07/31

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英國王儲威廉（Prince William）繼承康沃爾公爵領地地產（Duchy of Cornwall estate）後，陸續出租領地的度假屋。當中部分度假屋於旺季減價，人均租金甚至低過連鎖經濟型酒店的房租。

【英國王室】哈里回憶錄遭嫌棄 歐酒店積過百棄 【下一頁】

哈里梅根傳赴英女王葬禮後 要求坐空軍一號返美遭拒 【下一頁】

英媒報道，威廉下調多間度假屋的租金，包括位於康沃爾郡Lostwithiel三間度假屋，三間屋分別名為Diggery、Staniforth 和 Hext。

現時4人入住度假屋一周的價格為980英鎊，相當於每人每晚的租金為35英鎊（約350港元）。英媒形容上述租金水平，甚至低於當地連鎖經濟型酒店Travelodge。

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威廉名下的其中一個度假莊園名為Restormel Manor，位於Fowey Valley，屋內共有9張床。這間度假屋8月最後一周的租金劈價2,328英鎊（約2.3萬港元），入住一周的人均價格為517英鎊（約5,180港元），相當於每晚人均73英鎊（約731港元）。

Restormel Manor

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Restormel Manor擁有500年歷史，裝修採用哥德式風格。別墅為三廳九房一廚格局，更有私家花園、室內恆溫泳池、水療中心、網球場、兒童遊樂區和當地河流的釣魚許可證。

英國《鏡報》引述MoneyTransfers.com一項調查發現，在通脹影響下，超過一半受訪民眾選擇留在英國放假而非出國旅行。

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責任編輯：鄭錦玲

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