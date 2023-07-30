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【神秘富豪】盧啟賢遭狙擊後、前藝人張玉珊大方認愛抱不平　《福布斯》股東同解話：英公關公司處理太差

Hot Talk 18:03 2023/07/30

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《福布斯》上周發表報道，狙擊被稱為「富豪保險經紀」的亞溢利國際（R.E. Lee International）行政總裁盧啟賢（Calvin Lo）誇大身家，近日前藝人、美容纖體公司修身堂 （08200） 老闆張玉珊接受本地傳媒訪問時，大方認愛盧啟賢，並急為男友抱不平，稱今次「公關災難」階因英國公關公司處理不善，並坦言男友盧啟賢從事高端財富管理，他為了保護客戶，唯有自己「啃」。

《福布斯》早年由「香港股神」任德章，以及華碩電腦集團聯合創始人謝偉琦組成匯鯨媒體分批收購《福布斯》股權，有本地傳媒聯絡《福布斯》股東之一任德章了解事件。任德章據報回應指，兩方現已握手言和，意味雙方為今次事件劃上句號。

廖碧兒前男友、神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家　晚上反擊：報道誹謗、無義務公開財務（第二版），看【下一頁】

任德章接受本地傳媒查詢時表示：「我與Shirley（張玉珊）相識多年，亦認識Calvin。我也不能控制旗下傳媒的社論，本次事件只能說他們委託的英國公關公司處理得太差，典型公關車禍！真係唔好意思。」

張玉珊上周六（29日）接受本地傳媒訪問時透露，自己在疫情期間經一位朋友介紹認識盧啟賢，因為雙方均是做生意，有很多共同話題，「而且三觀都好吻合」，又大讚盧啟賢孝順，又對囡囡好好。

張玉珊又指，盧啟賢為了保護客戶只能「硬食」，無論記者寫他有100億或10幾億身家，「數目講得越少越好啦」。張玉珊表示，正如過往傳媒報道她身家，自己多年也不回應。

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編輯：李哲毅

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