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【MPF】積金局：至3月底強積金總淨資產為1.1萬億元　去年度為僱員討回1.5萬億拖欠供款

股市 17:59 2023/07/30

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積金局發表《2022-23年報》，指出截至3月底止，強積金總淨資產值為1.11萬億元，當中8510億或77%為淨供款，其餘2580億元為淨投資回報。有290萬個帳戶的強積金是根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的成分基金，總資產894.4億元，佔強積金制度總淨資產值8.1%。而可扣稅自願性供款帳戶有6.8萬個。

截至3月底，強積金基金平均基金開支比率為1.33%，比2007年首次引入基金開支比率時的2.1%，減幅為37%。

另外，積金局於去年度就拖欠供款個案發出34.67萬份付款通知書，以及為9.66萬名僱員討回共1.45億元拖欠供款。

同時，截至3月底，積金局及其全資附屬公司積金易平台有限公司的員工總數為567人，流失率為18.4%。

至於積金易平台，積金局在年報指出，據承辦商評估，系統開發工 作須待2023年年中才可完成，而整體測試工作則要待 2023年第四季才能竣工。儘管如此，最終目標仍然不變，所有強積金計劃將於2025年完成加入積金易平台，讓平台全面投入運作。

此外，積金局已訂定強積金計劃加入積金易平台的先後次序，目標是在2024年上半年開始，2025年完成。

相關文章：

【強積金MPF】積金局劉麥嘉軒：「積金易」大致完成軟件開發　明年次季起陸續轉移帳戶、較原訂時間表遲約半年

【MPF】積金局劉麥嘉軒：是時候「半年中期檢討」強積金　籲勿因短期市場走勢轉換基金

【MPF】積金局完成《強積金條例》周期檢討　不調整強積金供款最低及最高入息水平

編輯：袁諾曦

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