▲ 【MPF】積金局年報：去年為打工仔追回1.45億元拖欠供款 局方員工流失率逾18%

積金局發表《2022-23年報》，截至3月底止，強積金總淨資產值為1.11萬億元，當中8510億或77%為淨供款，其餘2580億元為淨投資回報。有290萬個強積金帳戶使用預設投資策略（DIS，俗稱懶人基金），或投資於該策略下的成分基金，總資產894.4億元，佔強積金制度總淨資產值8.1%。另外，參與可扣稅自願性供款帳戶有6.8萬個。

截至3月底，強積金基金平均基金開支比率為1.33%，較2007年首次引入基金開支比率時的2.1%，減幅為37%。

另外，積金局於去年度就拖欠供款個案發出34.67萬份付款通知書，以及為9.66萬名僱員討回共1.45億元拖欠供款。

積金局員工流失率18.4%

同時，截至3月底，積金局及其全資附屬公司積金易平台有限公司的員工總數為567人，流失率為18.4%，較前一年度的15.9%，再有所提升。

至於積金易平台，積金局在年報指出，據承辦商評估，系統開發工作須待2023年年中才可完成，而整體測試工作則要待 2023年第四季才能竣工。儘管如此，最終目標仍然不變，所有強積金計劃將於2025年完成加入積金易平台，讓平台全面投入運作。

此外，積金局已訂定強積金計劃加入積金易平台的先後次序，目標是在2024年上半年開始，2025年完成。

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編輯：袁諾曦