【香港經濟】陳茂波料次季GDP增長放緩　「三頭馬車」私人消費向上、惟出口及固投受壓

▲ 【香港經濟】陳茂波料次季GDP增長放緩 「三頭馬車」私人消費向上、惟出口及固定投資受壓

財政司司長陳茂波周日（30日）發表網誌指，周一（31日）公布次季本地生產總值GDP預先估計數字，雖然按年增長幅度可能較第一季稍為放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。

陳茂波稱，拉動本港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在次季仍然是支撐增長的主要環節，零售業總銷貨值4至5月合計繼續上升17%，回復到2018年同期逾八成半，食肆第2季總收益數字周四（3日）才公布，但預料仍能繼續錄得顯著按年增長，並可如第一季保持平均每月90億元以上水平。

「三頭馬車」中的貨物出口，在外圍環境持續疲弱下仍然面對相當嚴竣的壓力，香港商品出口貨值次季繼續按年下跌13%；另一頭馬車本地固定投資最近有放緩跡象，受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在第二季料會略為回軟。

陳茂波稱，展望短期，外在環境出現了一些正面的因素。上周，中共中央政治局會議分析了當前內地經濟形勢，並為下半年經濟工作做好部署，將着力擴大內部需求，提振市場信心，同時調整優化房地產政策，並穩定外貿外資，認為這些措施將有力支持內地經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。

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記者：李哲毅