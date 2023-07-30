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復牌後股價暴跌61% 傳恒大汽車引入戰略投資者 集資5億美元

股樓投資 17:24 2023/07/30

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內媒從知情人士處獲悉，恒大汽車（00708）正計劃通過股權或債務融資的方式籌集5億美元，以供恆馳5的產銷和公司正常經營的資金需求。該人士表示，恒大汽車一直與潛在投資者討論融資事宜。

恒大汽車去年3月底起短暫停牌，並在4月1日起長期停牌。7月28日，恆大汽車復牌，收盤跌61.25%，市值約134.5億元。 

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

恒大汽車早前的復牌公告披露，公司計劃通過股權或債務融資方式籌集約5億美元，以供恒馳5產銷和經營資金，並就該方面一直與潛在投資者討論融資事宜。惟公司尚未簽訂任何最終協議，但指有信心籌集到足夠資金來支持其業務運營和發展計劃。恒馳5在今年4月前後暫時停產，經公司通過積極籌借資金，該車型於5月恢復生產，並指目前累計交付超過1000輛，但相比交付1萬輛的目標甚遠。

恒大汽車指目前恒馳5已實現量產並走向市場，下一個目標將包括根據實際情况推出和生產恒馳6和恒馳7。按恒馳5售價為17.9萬元人民幣及銷量計算，可獲1.79億元人民幣資金。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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編輯：黃銳

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