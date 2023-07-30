財政司司長：本地消費和訪港旅遊業為推動經濟復甦的主要動力

周日（7月30日），財政司司長陳茂波發表新一篇司長隨筆《鞏固復蘇勢頭 增添發展動能》，內容談及隨著香港與內地以及世界各地恢復便捷往來，本地消費和訪港旅遊業是今年以來推動經濟復蘇的主要動力。

內文指，拉動本港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在第二季仍然是支撐增長的主要環節。零售業總銷貨值在第一季按年上升24%後，四至五月合計繼續上升17%，回復到2018年同期逾八成半。食肆方面，第二季總收益數字本周四才公布，但預料仍能繼續錄得顯著按年增長，並可如第一季保持平均每月90億元以上水平。

然而，「三頭馬車」中的貨物出口，在外圍環境持續疲弱下仍然面對相當嚴竣的壓力。香港商品出口貨值繼第一季按年下挫18%後，在第二季繼續按年下跌13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。

至於另一頭馬車本地固定投資，在第一季一度扭轉跌勢後，最近有放緩跡象。受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在第二季料會略為回軟。

由於市場預期先進經濟體的息口仍會高企一段時間，受金融狀況緊縮、地緣政治、環球以及內地經濟情況等因素影響，資產市場表現受壓。本港股市第二季平均每日成交量為1,028億港元，較第一季減少了約兩成，前天恆生指數收市較三月底時下跌2.4%。住宅物業市場交投近月亦同樣淡靜，第二季平均每月的成交宗數為4,066宗，較第一季減少約13%。樓價最近亦輕微向下調整，然而截至6月底的住宅售價指數仍較去年底上升了約4.3%、租金指數則上升3.2%。

總的來說，明天公布的第二季本地生產總值預先估計數字，雖然按年增長幅度可能較第一季稍為放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。事實上，復蘇的路程往往並不平坦，而是在起伏中前進，最重要是能繼續保持向上。

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司長隨筆《鞏固復蘇勢頭 增添發展動能》全文：

最近天氣雖然非常炎熱，但無論是商場或街上都人流不少，一些受歡迎的食肆、商鋪和旅遊景點，更不時出現人龍。早前的書展、近日的動漫展，更是人頭湧湧，不少市民為買上心頭好更是不吝大額消費。政府發放的消費券助力了這熱鬧消費的氣氛，而「開心香港」系列活動以至其他團體舉辦的市集，亦為大眾加添了周末假期的好去處。 當中由旅發局主辦的「樂聚維港嘉年華」（Harbourchill Carnival），在過去四個周末，吸引了不少市民前往觀賞。有朋友昨晚在灣仔海旁、夜幕下維港的景緻中，近距離欣賞煙火和水上舞台演出，感到出乎意料的璀璨興奮。特別是疫情幾年下來，讓人有久別重遇的驚喜。連同街頭表演、X Game示範等，為一家大小、男女老幼提供各適其適的節目。而這兩個周末，不少市民在逛完書展或動漫節後都過來參與，倍添熱鬧。希望大家把握未來最後一個周末（8月5及6日）的嘉年華，享受海濱美景和難忘的歡樂時光。 統計數據顯示，經濟情況正逐步改善。隨著香港與內地以及世界各地恢復便捷往來，本地消費和訪港旅遊業是今年以來推動經濟復蘇的主要動力。 拉動本港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在第二季仍然是支撐增長的主要環節。零售業總銷貨值在第一季按年上升24%後，四至五月合計繼續上升17%，回復到2018年同期逾八成半。食肆方面，第二季總收益數字本周四才公布，但預料仍能繼續錄得顯著按年增長，並可如第一季保持平均每月90億元以上水平。 然而，「三頭馬車」中的貨物出口，在外圍環境持續疲弱下仍然面對相當嚴竣的壓力。香港商品出口貨值繼第一季按年下挫18%後，在第二季繼續按年下跌13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。 至於另一頭馬車本地固定投資，在第一季一度扭轉跌勢後，最近有放緩跡象。受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在第二季料會略為回軟。 由於市場預期先進經濟體的息口仍會高企一段時間，受金融狀況緊縮、地緣政治、環球以及內地經濟情況等因素影響，資產市場表現受壓。本港股市第二季平均每日成交量為1,028億港元，較第一季減少了約兩成，前天恆生指數收市較三月底時下跌2.4%。住宅物業市場交投近月亦同樣淡靜，第二季平均每月的成交宗數為4,066宗，較第一季減少約13%。樓價最近亦輕微向下調整，然而截至6月底的住宅售價指數仍較去年底上升了約4.3%、租金指數則上升3.2%。 總的來說，明天公布的第二季本地生產總值預先估計數字，雖然按年增長幅度可能較第一季稍為放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。事實上，復蘇的路程往往並不平坦，而是在起伏中前進，最重要是能繼續保持向上。 展望短期，外在環境出現了一些正面的因素。上周，在習近平總書記的領導下，中共中央政治局會議分析了當前內地經濟形勢，並為下半年經濟工作做好部署，將着力擴大內部需求，提振市場信心，包括通過增加居民收入擴大消費，發揮政府的投資帶動作用，鼓勵民間投資，同時調整優化房地產政策，並穩定外貿外資。這些措施將有力支持內地經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。 在整體上保持樂觀的同時，我們亦要注意一些客觀環境的變化，積極應對一些新狀況。例如，經過三年疫情後，許多市民的生活模式改變了，不少市民減少晚上外出活動和消費。而鄰近地區如深圳，近年亦發展了不少吸引消費的去處，加上兩地恢復便捷往還，港人北上消費情況明顯增加。此外，不同業界都反映，近月來港內地旅客或更多傾向在本地進行文化深度遊，消費模式或許起了變化。 面對市民和旅客的生活和消費模式改變，意味著我們需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動、更好的產品和服務，開創新的消費增長點，提升本港旅遊之都、盛事之都、美食之都和好客之都的吸引力和競爭力，吸引市民和旅客更多留港、到港開心消費。我們希望和業界一起探討更多新穎構思，一同為進一步帶旺市道、振興經濟努力。 中長期而言，我對香港的發展充滿信心。本港在「一國兩制」下，有不可取代的獨特優勢。在國家的堅實的支持下，我們將繼續發揮連通內地和國際的「雙門戶」角色，助力內地企業開拓國際市場、連通兩地資本市場，並吸引全球的資金、人才和企業來港。 以招商引資的工作為例，引進重點企業辦公室自去年底正式運作以來，已和超過150間企業會面和商談，當中不少是所屬產業的龍頭，也有一些是擁有高端前沿技術的公司。當中有一定數目的重點企業已確認落戶香港，首批的企業較多集中在生命健康科技、人工智能與大數據和金融科技。 總而言之，在外圍環境仍然複雜多變的情況下，我們必須靈活積極應對，不斷加固復蘇的勢頭，讓增長的動力不斷增強。有國家的堅實支持，在政府、各界和市民一同努力下，香港的經濟必定會更全面、更多元、更有力的方向昂首發展。

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編輯：黃銳