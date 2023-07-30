日本多地高溫埼玉縣近40度 東京長者夫婦疑中暑死亡

日本多地周日（30日）錄得高溫，其中埼玉縣有地區的氣溫更逼近攝氏40度，氣象部門向數十地區39個都府縣發出中暑警報。東京一對長者夫婦上周六（29日）被發現倒斃家中，疑因中暑死亡。

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日本氣象廳指，高氣壓周日籠罩大範圍地區，該國多地氣溫自早上開始上升。埼玉縣鳩山町達到39.6度，多個地區氣溫也超過38度。

日本氣象廳和環境省宣布，向包括東京都、埼玉縣、沖繩本島地區等39個都府縣發出中暑警報，呼籲民眾適當使用冷氣機，即使不感到口渴也要多喝水。

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日媒共同社報道，一對年長夫婦被發現倒斃於東京西部的寓所。男死者年約90多歲，女死者則年約80多歲。

護理機構職員上周六早上到訪兩人寓所，但無法聯絡夫婦，下午與這對夫婦的家屬再次前往住宅，入屋後發現兩人倒在床上。警方接報到場後證實夫婦二人已死亡。

據悉，這對夫婦的睡房有安裝冷氣機，但事發時只開著風扇，房間內的門窗緊閉，整間房都十分炎熱。因此警方初步懷疑夫婦二人或死於中暑。

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責任編輯：鄭錦玲