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【俄烏戰爭】莫斯科遭無人機襲擊 兩座建築物受損

環球政治 15:04 2023/07/30

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俄羅斯首都莫斯科周日（30日）遭受3架無人機襲擊，造成兩座建築物受損，該市的伏努科沃機場也要短暫關閉。俄方指控烏克蘭派無人機襲擊莫斯科，烏方並未承認責任。

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塔斯社引述俄羅斯國防部指，其中一架無人機在莫斯科郊區上空被擊落，其餘兩架則遭無線電電子設備擊落後於莫斯科西部墜毀。

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）於Telegram發文，指控烏克蘭發動襲擊，導致該市兩棟辦公大樓的外牆輕微受損。

據悉，現場有一名保安受傷。莫斯科當局已設置臨時禁飛區。

路透社引述一名目擊者指，她與朋友事發時聽到大樓傳出爆炸聲，現場煙霧彌漫及冒出火光。

塔斯社報道，伏努科沃機場暫時關閉，出發和抵達航班需改道至其他機場，但於不足一個小時就恢復運作。

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俄羅斯國防部聲稱，俄羅斯於克里米亞攔截25架烏克蘭無人機，其中16架被俄羅斯防空系統摧毀，其餘無人機因信號受電子戰設備干擾而於黑海墜毀。

連同周日無人機襲擊在內，莫斯科過去一周已發生兩次襲擊。烏克蘭官員向美媒CNN證實，上周一（24日）向莫斯科發動無人機襲擊。

烏克蘭副總理兼數碼轉型部長費奧多羅夫（Mykhailo Fedorov），負責率領數碼轉型部監督烏方無人機採購計劃，他表示將會有更多襲擊發生。

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責任編輯：鄭錦玲

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