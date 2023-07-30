【管理心得】專訪電商聯會主席　3度創業學懂放下　寄語年輕人敢想肯試

香港近年的網購風氣盛行，驅使不少打工仔一試開網店、做老闆的滋味，也令少人多了一種「打工不如創業」的想法。以打工仔及創業家身份闖蕩職場近30年，二手買賣平台Swapifly創辦人袁念祖認為，不論是打工還是創業，年輕人都需要具備敢想、有計劃、肯試和敢講這4大特質。

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畢業於電子工程學系，曾於電訊、郵政、廣告行業工的袁念祖，在接受本報專訪時透露，至去年成立二手買賣平台Swapily為止，已是他第3度創業，其職場生涯可謂是在打工仔和創業家的身份不斷切換。

我在不同的大公司打工，即使做到C-level（C級行政人員）也是打工。但在工轉工之間，都會給自己一個Break（間斷）去創業。

他指，在大公司打工，除了工作穩定、糧準外，可以與很多有才能的同事合作和互相規持。惟難以實踐自己想做的事，

公司的最終目標是滿足股民的喜好，就算你覺得所做的事是在幫公司、是對的，只要股民不認同便是錯的事；創業雖然非常苦痛，但是一個滿足感很大的經驗。

創業還是打工，從來都是個人選擇。至於能否踏上成功之路，袁念祖以Steve Jobs、Elon Musk、James Dyson的國際企業創辦人為例，指出不少營商成功的創業者，均是工程師出身。

工程師的思維和要做的，就是「要夠膽諗」、要plan（計劃）、再去做test（測試），然後將成果告訴別人，但很多人不敢去試。

4大工程師特質 籲年輕人多嘗試

他強調，這些工程師的特性，正正是現今年輕人需要把握的特質。

論成為一個敢想、敢做的人，袁念祖顯然是其中之一，不然他也不會3度創業，且每次創業的業務範疇都不盡相同。但創業成功不等於守業成功，由於之前創業，袁念祖都是公司的小股東，「當大股東想將公司賣掉，或覺得賺夠了想收手，我作為小股東也無法左右（其決定）。」

一番心血付諸東流，讓他學會放下，更笑言：

所以我是swapifly的100%股東，不再怕（公司）被他人所賣。

心血結晶被賣 學會凡事放下

這般的放下心態亦影響着他的管理模式，放下的不只是不如意事，更是管理者的身段。袁念祖指，很多老闆明白溝通的重要性，直言不懂與年輕一代溝通。

現時的年輕人遇上志同道合的人便會侃侃而談，反之則寧可不溝通。

他續指：

作為管理者，你大可不必去學用新社交平台、不用知道Minecraft怎樣玩。但當你要了解年輕人的生活和潮流，便要去接觸這些東西。

當找到共同話題，甚至願意親自「落手做」，自然更容易與年輕人展開有效的對話。

賦予員工自主權 另作背鍋準備

與此同時，企業與員工之間除了要有良好溝通，及一致的信念外，管理者也要讓員工有自主權。

不是說讓他做決定，出錯了便獨立承擔；而是讓他做，錯了便『幫他頂』。老闆要有心理準備，自己是否承受得了。

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記者：殷凱怡

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