  • 31°C
香港時間 : 2023730日 (週日) 10:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？

股市 09:57 2023/07/30

分享：

分享：

【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？

日本央行調整以往的「收益率曲線控制（YCC）」政策後，全城最關注是對日圓前景的影響，因為香港人喜歡往日本旅行，根據日本觀光廳最新數據，港人2023年第一季人均消費25萬日圓，以去年一年日圓最高及最低滙價、每百日圓兌6.8599及5.1665港元計，為使1.3萬或1.7萬港元的分別，即不同日圓滙價時去，同樣使25萬日圓，最大差別是可隨時用少4000港元。

  • 日本央行議息聲明：
  • 政策利率維持0.1厘
  • 調整「收益率曲線控制（YCC）」政策，維持10年期債息目標為0%，維持10年期債息0.5%的利率上下限，同時首次容忍升穿0.5%的上限
  • 日本央行每個工作日以1厘的收益率購買10年期日本國債

牛津經濟研究院日本經濟主管Shigeto Nagai指出，沒想到會有這樣的調整。

日本央行新貨幣政策為何有如此變動？可能與財務省發債有關。

日本央行於2016年9月推出YCC政策，將日本十年期國債孳息定於零水平，但容許上下0.1%的輕微波幅。2018年波動區間擴闊至上下0.2%，2021年3月及2022年12月進一步擴大至0.25%及0.5%水平。

10年期債券發行利率0.1厘時期期：

日本財務省早於YCC政策推出前，於2016年3月的10年期債發行利率已降至0.1厘，當時由於環球仍超低利率，日本債價平均價高於101日圓水平，並往往錄得2倍以上的超購。

雖然2018年央行波動區間擴闊至上下0.2%，但財務省發行10年期債的利率仍為0.1厘，每次招標反應平均回落至超額1.6倍，認購額平均6.8萬億日圓。

10年期債券發行利率0.2厘時期期：

在疫情高峰期過去後，財務省於2022年5月將10年期債的發行利率加至0.2厘，至去年底的招標反應，每次平均大增至超額認購2.9倍，認購額平均10.5萬億日圓。

10年期債券發行利率0.5厘時期期：

財務省今年（2003年）起加息，將10年期債券的發行利率大增至0.5厘，招標反應每次平均維持2.8倍水平，美國地區銀行及瑞士大銀行於3月爆發危機，日本於3月3日發行的10年期債券，曾超額認購5.3倍，認購金額達17萬億日圓，為05年初以來的高位。

不過，財務省4月、5月及6月發行的10年期債券，反應大幅回落至超購2倍水平，5月時更跌穿2倍，超額認購僅1.9倍，每次平均認購額僅8萬億日圓。

由於財務省今年以來已將10年期債息的發行利率加至0.5厘，近月市場反應亦一般，原因可能是與歐美央行的利率差距實在太大，財務省可能提高債券的發行利率，以吸引市場反應，由於0.5厘已達到日本央行必買的水平，若財務省發行高於0.5厘的債券利率，例如0.6厘或0.7厘，即市場投標完債券，然後立即拋售給日本央行？這會限制財務省發債的自由度。

若最終財務省發債可由市場詢價後才定價，若市場詢價0.6厘，由於日本央行新招是1厘才出手買債，則可維持YCC政策的長遠可執行性。若果情況如此，則央行新招未必反映鴿派或鷹派的轉變，因此日圓兌每美元上周五才回落至141水平，對日本滙價的走勢，可進一步交回給市場。

【日圓走勢】日圓瀉1.2%跌穿141關　兌港元低見5.52算　日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」（第三版）

【日圓走勢】晨星：日本YCC政策更靈活是重要一步　若未來十年期債息遠離零水平，日央行可隨時放棄YCC

記者：譚志偉

美股 日圓 外滙 疫情 貨幣政策 債券 經濟 日本 議息 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【螞蟻IPO】國家通訊社《中新網》：螞蟻短期上市可能性不大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】日圓瀉1.2%跌穿141關　兌港元低見5.52算　日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」（第三版）
【日圓走勢】日圓瀉1.2%跌穿141關　兌港元低見5.52算　日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」（第三版）
【恒指夜期+ADR】中概股指數狂飈7%　夜期收市升196點破2萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數狂飈7%　夜期收市升196點破2萬關（不斷更新）
【廖碧兒前男友】神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家　晚上反擊：報道誹謗、無義務公開財務（第二版）
【廖碧兒前男友】神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家　晚上反擊：報道誹謗、無義務公開財務（第二版）
【著數優惠】百佳7月28日推「百佳大折日」開心購物嘉年華　全單低至88折
【著數優惠】百佳7月28日推「百佳大折日」開心購物嘉年華　全單低至88折
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘　活期存息可加至1厘超大行
【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘　活期存息可加至1厘超大行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款