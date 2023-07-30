▲ 【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？ 港人遊日本平均使25萬日圓 滙價波動可慳幾多？

日本央行調整以往的「收益率曲線控制（YCC）」政策後，全城最關注是對日圓前景的影響，因為香港人喜歡往日本旅行，根據日本觀光廳最新數據，港人2023年第一季人均消費25萬日圓，以去年一年日圓最高及最低滙價、每百日圓兌6.8599及5.1665港元計，為使1.3萬或1.7萬港元的分別，即不同日圓滙價時去，同樣使25萬日圓，最大差別是可隨時用少4000港元。

日本央行議息聲明：

政策利率維持0.1厘

調整「收益率曲線控制（YCC）」政策，維持10年期債息目標為0%，維持10年期債息0.5%的利率上下限，同時首次容忍升穿0.5%的上限

日本央行每個工作日以1厘的收益率購買10年期日本國債

牛津經濟研究院日本經濟主管Shigeto Nagai指出，沒想到會有這樣的調整。

日本央行新貨幣政策為何有如此變動？可能與財務省發債有關。

日本央行於2016年9月推出YCC政策，將日本十年期國債孳息定於零水平，但容許上下0.1%的輕微波幅。2018年波動區間擴闊至上下0.2%，2021年3月及2022年12月進一步擴大至0.25%及0.5%水平。

10年期債券發行利率0.1厘時期期：

日本財務省早於YCC政策推出前，於2016年3月的10年期債發行利率已降至0.1厘，當時由於環球仍超低利率，日本債價平均價高於101日圓水平，並往往錄得2倍以上的超購。

雖然2018年央行波動區間擴闊至上下0.2%，但財務省發行10年期債的利率仍為0.1厘，每次招標反應平均回落至超額1.6倍，認購額平均6.8萬億日圓。

10年期債券發行利率0.2厘時期期：

在疫情高峰期過去後，財務省於2022年5月將10年期債的發行利率加至0.2厘，至去年底的招標反應，每次平均大增至超額認購2.9倍，認購額平均10.5萬億日圓。

10年期債券發行利率0.5厘時期期：

財務省今年（2003年）起加息，將10年期債券的發行利率大增至0.5厘，招標反應每次平均維持2.8倍水平，美國地區銀行及瑞士大銀行於3月爆發危機，日本於3月3日發行的10年期債券，曾超額認購5.3倍，認購金額達17萬億日圓，為05年初以來的高位。

不過，財務省4月、5月及6月發行的10年期債券，反應大幅回落至超購2倍水平，5月時更跌穿2倍，超額認購僅1.9倍，每次平均認購額僅8萬億日圓。

由於財務省今年以來已將10年期債息的發行利率加至0.5厘，近月市場反應亦一般，原因可能是與歐美央行的利率差距實在太大，財務省可能提高債券的發行利率，以吸引市場反應，由於0.5厘已達到日本央行必買的水平，若財務省發行高於0.5厘的債券利率，例如0.6厘或0.7厘，即市場投標完債券，然後立即拋售給日本央行？這會限制財務省發債的自由度。

若最終財務省發債可由市場詢價後才定價，若市場詢價0.6厘，由於日本央行新招是1厘才出手買債，則可維持YCC政策的長遠可執行性。若果情況如此，則央行新招未必反映鴿派或鷹派的轉變，因此日圓兌每美元上周五才回落至141水平，對日本滙價的走勢，可進一步交回給市場。

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記者：譚志偉