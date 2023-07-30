【螞蟻IPO】國家通訊社《中新網》：螞蟻短期上市可能性不大

▲ 【螞蟻IPO】國家通訊社中新網：螞蟻短期上市可能性不大

據國家通訊社《中國新聞網》報道，對於螞蟻集團啟動IPO，中新網引述接近監管的人士消息指，螞蟻集團重啟IPO一方面要合法合規，另一方面企業也會根據自身內部情況和外部市場情況來作判斷。從近期了解到的情況來看，短期內，螞蟻重新上市的可能性不大。

報道指，就重組計劃向螞蟻集團求證，但截至發稿時，尚未得到螞蟻集團方面的回應。報道由7月7日重磅罰單後開始後的20多天時間，講及股權回購、人事變動及IPO，指近年來阿里集團 （09988） 和螞蟻集團已經做出諸多區隔動作。

報道引述市場人士認為，接受處罰的螞蟻決心「重裝」上路，而從目前公佈的情況看，此次處罰有利於螞蟻完善公司治理、加強風險管理、提高整體經營合規水平，預計後續其申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。

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記者：譚志偉