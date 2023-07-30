【美股戰報】預料加息周期完結 標普單周漲1.01% 離歷史高位僅差5.1%

美股表現氣勢如虹，今周經歷7月份議息後，美股三大指數均錄上漲，其中道瓊指數周五上漲 0.5%，收35,459.29點，一周升0.66%；納斯達克指數周五上漲1.9%，收14,316.66 點，一周升0.66%；2.02%，標普 500 指數周五上漲0.99%，收 4,582.23 點，1.01%。其中標普 500 指數離2022年1月創下的4818.62點僅有約5.1%的距離，隨時年內再創歷史新高。

其中，科技股表現不俗，亞馬遜上漲 3.09%；Meta上漲 4.42%；蘋果上漲 1.35%；Alphabe上漲 2.46%；上漲 2.31%。而中概股更是表現凌厲，納斯達克中國金龍指數大升6.97%。其中，阿里巴巴美股飆5.35%，報100.55美元，獲德國福斯汽車入股的小鵬汽車再度大升15.68%，報23.39美元。

周五公布的6月個人消費支出（PCE）物價指數年升 3%，遠低前值 3.8%，也略低市場預期的 3.1%。其中核心 PCE 指數年增進一步降至 4.1%，創下 2021 年 9 月以來最小增幅，低於前值 4.6% 與預期的 4.2%。

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編輯：黃銳