【前稱Twitter】Elon Musk宣布 X平台月活躍用戶創新高

Elon Musk周六（7月29日）發布貼文，宣布 X平台（前稱Twitter）月活躍用戶數量在下滑之後已經回暖，從約 531,202,332 人增加到 541,562,214 人，月活用戶創新高。

Elon Musk補充道該圖片是「1/1 to yesterday」，且數據是刪除了大量殭屍號的「脫水數據」。 早前有報道稱，Twitter 在收購後與廣告商的關係有分歧，Elon Musk早前承認Twitte損失一半廣告收入，而且現金流量不足。

Elon Mus將Twitter重新命名為「X」、並將網域改為「X.com」，又削減投放廣告的價格，試圖吸引品牌回歸。

【職場熱話】港大文科女後畢業入行翻譯 怕被淘汰想轉行做地盤建築業【下一頁】

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

雖然對於推特品牌價值的估算各機構與分析師因做法不同而使結果各不相同，但外間目前一致同意，自馬斯克接手以來，該公司的品牌已經遭受了重大打擊。根據Brand Finance估計，Twitter的品牌價值自去年被收購以來已經損失了 32%。

【職場熱話】24歲男助理月薪1.4萬算好不好？ 網民：為生活方便選沒前途的工作極危險【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳