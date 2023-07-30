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【前稱Twitter】Elon Musk宣布 X平台月活躍用戶創新高

環球政經 05:37 2023/07/30

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Elon Musk周六（7月29日）發布貼文，宣布 X平台（前稱Twitter）月活躍用戶數量在下滑之後已經回暖，從約 531,202,332 人增加到 541,562,214 人，月活用戶創新高。

Elon Musk補充道該圖片是「1/1 to yesterday」，且數據是刪除了大量殭屍號的「脫水數據」。 早前有報道稱，Twitter 在收購後與廣告商的關係有分歧，Elon Musk早前承認Twitte損失一半廣告收入，而且現金流量不足。

Elon Mus將Twitter重新命名為「X」、並將網域改為「X.com」，又削減投放廣告的價格，試圖吸引品牌回歸。

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雖然對於推特品牌價值的估算各機構與分析師因做法不同而使結果各不相同，但外間目前一致同意，自馬斯克接手以來，該公司的品牌已經遭受了重大打擊。根據Brand Finance估計，Twitter的品牌價值自去年被收購以來已經損失了 32%。

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編輯：黃銳

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