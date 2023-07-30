正計劃重組上市 內媒：螞蟻集團短期內難重新上市

據內媒報道，螞蟻集團正計劃進行重組，將剝離部分非核心業務，為重啟香港IPO鋪路，但短期內，螞蟻重新上市的可能性不大。

《中國新聞報》報道，螞蟻集團考慮把區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，剔除在主要實體之外，而這個實體會申請內地的金融控股公司牌照。一旦螞蟻集團完成重組並獲得金融控股公司牌照，便可在港上市，不會像之前那樣尋求在香港和上海兩地上市。據報導，這項計劃已告知部分股東，但重組計劃尚未敲定，可能還會發生變化。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

報道指，有接近監管的人士表示，螞蟻集團重啟IPO一方面要合法合規，另一方面企業也會根據自身內部情況和外部市場情況來作判斷。從近期了解到的情況來看，短期內，螞蟻重新上市的可能性不大。螞蟻集團方面尚未回應。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

而從目前公佈的情況看，此次處罰有利於螞蟻完善公司治理、加強風險管理、提高整體經營合規水準，預計後續其申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳