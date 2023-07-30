  • 29°C
香港時間 : 2023730日 (週日) 07:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

正計劃重組上市 內媒：螞蟻集團短期內難重新上市

股樓投資 05:34 2023/07/30

分享：

分享：

據內媒報道，螞蟻集團正計劃進行重組，將剝離部分非核心業務，為重啟香港IPO鋪路，但短期內，螞蟻重新上市的可能性不大。

《中國新聞報》報道，螞蟻集團考慮把區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，剔除在主要實體之外，而這個實體會申請內地的金融控股公司牌照。一旦螞蟻集團完成重組並獲得金融控股公司牌照，便可在港上市，不會像之前那樣尋求在香港和上海兩地上市。據報導，這項計劃已告知部分股東，但重組計劃尚未敲定，可能還會發生變化。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

報道指，有接近監管的人士表示，螞蟻集團重啟IPO一方面要合法合規，另一方面企業也會根據自身內部情況和外部市場情況來作判斷。從近期了解到的情況來看，短期內，螞蟻重新上市的可能性不大。螞蟻集團方面尚未回應。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

點擊圖片放大
+10
+9

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

而從目前公佈的情況看，此次處罰有利於螞蟻完善公司治理、加強風險管理、提高整體經營合規水準，預計後續其申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
區塊鏈 港股 經濟 風險管理 IPO

上一篇文章

【前稱Twitter】Elon Musk宣布 X平台月活躍用戶創新高

下一篇文章

料中期淨利潤跌逾62% 聯想控股發盈警
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【職場熱話】50歲前財務經理被裁員找不到工作 網民：香港地打工仔到20歲尾就要有危機意識
【職場熱話】50歲前財務經理被裁員找不到工作 網民：香港地打工仔到20歲尾就要有危機意識
【職場熱話】港大文科女後畢業入行翻譯 怕被淘汰想轉行做地盤建築業
【職場熱話】港大文科女後畢業入行翻譯 怕被淘汰想轉行做地盤建築業
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【女生理財】收入不高的女生 要狠狠做呢四件事 ! 令自己人生從此改變
【女生理財】收入不高的女生 要狠狠做呢四件事 ! 令自己人生從此改變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款