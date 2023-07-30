料中期淨利潤跌逾62% 聯想控股發盈警

聯想集團（00992）母企，持有23.64%股權的聯想控股（03396）周五（28日）發盈警，預期截至2023年6月30日止6個月歸屬於公司權益持有人淨利潤不高於8億元人民幣，將較2022年同期下降不少於約62%。期間錄得利潤較去年同期降低主要由於全球經濟增速放緩，該公司產業運營板塊貢獻的利潤受行業因素影響同比下降。

據聯想控股2022年財報，產業運營（聯想集團）佔其營業收入佔比91.88%，約4443.97億元人民幣。聯想控股2022年全年歸屬於公司權益持有人淨利潤為11.7億元人民幣，按年倒退79.7%，每股基本盈利0.5元人民幣。

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編輯：黃銳