傳比亞迪或放棄印度建廠計劃

路透社引述兩名消息人士指，比亞迪（01211）已告知其印度合資夥伴，將擱置價值10億美元，在印度生產電動汽車的計劃，因為其投資提案面臨印度政府的審查及反對。

比亞迪及其合作夥伴、私營企業Megha Engineering and Infrastructures於4月份向印度政府提交了一份在印度聯合製造電動車的建議書。但在初步審查中，印度財政部和外交部等三個部委的官員擔憂中國公司投資並不安全，並表示反對。

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由於中國企業在印度的投資往往會受到嚴格審查，比亞迪早已意識到其投資計劃會有「政治色彩」。其中一位知情人士說，該提案稱，在印度生產的比亞迪電動汽車將提供印度語言的應用程序聲控命令，車輛的所有數據都將存放在印度。

但據兩位知情人士透露，比亞迪高管上週告訴 Megha Engineering，比亞迪希望放棄計劃。比亞迪拒絕就其投資提案的狀況以及是否會撤回在印度生產電動汽車的計劃發表評論。印度貿易部和重工業部將最終決定是否批准比亞迪的投資計劃。

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編輯：黃銳